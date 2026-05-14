Operativos de limpieza y recolección de hojas en toda la ciudad

Con la llegada del otoño y el aumento en la caída de hojas, se profundizan los trabajos de limpieza urbana en distintos sectores de la ciudad a través de operativos permanentes de barrido y recolección.

Las acciones incluyen barrido manual, levantamiento de hojas y acondicionamiento de espacios públicos, además del acompañamiento de barredoras mecánicas que recorren diferentes zonas para reforzar las tareas.

El objetivo de estos operativos es sostener la limpieza en calles, avenidas, plazas y otros espacios de uso común, al tiempo que se busca prevenir inconvenientes en el sistema de desagües pluviales ante posibles acumulaciones.

En este marco, también se pidió la colaboración de los vecinos para evitar dejar montículos de hojas sobre la vía pública, principalmente en esquinas y bocas de tormenta, ya que el viento o la lluvia pueden desplazarlas y generar obstrucciones.

Asimismo, se recordó que las hojas deben colocarse embolsadas junto con los residuos de patio en los días establecidos para cada sector.