Sebastián Malis: “No porque no gobernemos vamos a dejar de aportar” a la entrega de cascos y capacitación vial que llega a San Cayetano

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En una entrevista brindada a Despertate, por Cadena Nueve Máxima 89.9 FM y Visión Plus TV, el dirigente del Frente Renovador en Nueve de Julio, y ex-presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Malis, anunció una nueva iniciativa vinculada a la seguridad vial que incluirá capacitación para fuerzas locales y la entrega de elementos para fortalecer la prevención en el distrito.

Malis explicó que una de las raones para concretar esta propuesta fue el vínculo construido durante su paso por el área de transporte en el orden nacional, especialmente con Martín Marinucci, actual ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

“Una de las cosas lindas que nos dejó la experiencia en transporte fue el vínculo con Martín Marinucci, que hoy es ministro de Transporte de la Provincia. Gracias a esa relación hoy podemos gestionar herramientas concretas para Nueve de Julio”, sostuvo.

En ese marco, confirmó que el próximo lunes se desarrollará una jornada de capacitación en seguridad vial destinada a efectivos policiales, personal de Guardia Urbana y agentes de tránsito. La actividad se realizará en San Cayetano y contará con la presencia del ministro provincial que llevará adelante la jornada con la Jefa Comunal, María José Gentile.

“Van a capacitar a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos y trabajar todos los días en el orden del tránsito. Nos parece fundamental dotarlos de herramientas y mejores criterios para actuar”, remarcó.

Además, anunció que llegarán cascos para motociclistas y ciclistas, junto con bicicletas que serán entregadas al municipio para que la intendenta defina su destino.

“Queremos aportar alternativas concretas. Hay familias que hoy se trasladan tres personas en una moto porque no tienen otra posibilidad. Si podemos generar herramientas que ayuden a prevenir accidentes, vale la pena”, explicó.

El dirigente recordó además que desde su espacio vienen trabajando desde hace tiempo en la problemática vial local mediante distintas iniciativas, entre ellas jornadas de concientización, propuestas normativas y el desarrollo del primer mapa de calor de esquinas peligrosas de Nueve de Julio.

Según detalló, ese relevamiento permitió identificar esquinas conflictivas dentro de la ciudad y brindar información al Ejecutivo municipal para intervenir en los sectores más complejos.

“Podríamos haber hecho demagogia y pedir semáforos en todas las esquinas, pero preferimos hacer un diagnóstico serio y aportar soluciones reales”, afirmó.

Malis también destacó que desde el espacio mantienen una postura de colaboración con la gestión municipal, independientemente de las diferencias políticas.

“No creemos en los egoísmos políticos. Si hay algo para aportar a Nueve de Julio, lo vamos a hacer. Nuestra responsabilidad es con los vecinos”, expresó.

Finalmente, señaló que la seguridad vial forma parte de una agenda más amplia que incluye otras problemáticas estructurales del distrito como vivienda, producción, desarrollo energético y tratamiento de residuos.

“Nueve de Julio tiene un enorme potencial. Tiene que volver a ser la perla del oeste y la política tiene que estar a la altura para generar herramientas y oportunidades”, concluyó.