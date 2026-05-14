El seguro celebra su día con la mirada puesta en nuevos desafíos y mayor protección ciudadana

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Cada 14 de mayo se celebra el Día Continental del Seguro, una jornada dedicada a reconocer la importancia de la actividad aseguradora en España y en distintos países de América, así como el trabajo de quienes forman parte de este sector clave para la economía y la protección de las personas.

La elección de esta fecha responde a dos acontecimientos históricos que marcaron el desarrollo de la industria. El primero ocurrió el 14 de mayo de 1908, cuando en España se promulgó la primera ley destinada a regular el funcionamiento del seguro privado. Esta normativa estableció las bases legales para ordenar la actividad de las compañías aseguradoras y fue considerada una legislación innovadora para su época en Europa.

Esa ley, conocida como Ley reguladora de las Compañías de Seguros, permaneció vigente hasta 1954, cuando fue reemplazada por nuevas disposiciones adaptadas a los cambios del mercado. Ese mismo año también se creó el Instituto Nacional de Previsión, antecedente de lo que hoy se conoce como sistema de Seguridad Social.

El segundo hecho histórico que dio origen a esta conmemoración ocurrió el 14 de mayo de 1946, cuando se realizó en Nueva York la primera Conferencia Hemisférica de Seguros, impulsada por compañías aseguradoras de América tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El encuentro tuvo como objetivo reorganizar el sector y garantizar nuevamente la protección patrimonial y social de millones de ciudadanos.

A partir de entonces, varios países adoptaron esta fecha como el Día del Seguro. Sin embargo, en Argentina la celebración oficial se realiza cada 21 de octubre, en recuerdo de la fundación de la primera compañía de seguros marítimos del país.

En la actualidad, el Día Continental del Seguro busca poner en valor el rol de las aseguradoras en la vida cotidiana, desde la protección de bienes y empresas hasta la cobertura de salud, accidentes y riesgos laborales. También invita a reflexionar sobre los desafíos de un sector que continúa evolucionando frente a nuevos escenarios económicos, tecnológicos y sociales.