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El ministro de Transporte bonaerense llega a Nueve de Julio para encabezar una jornada de capacitación vial y entrega de cascos

El funcionario bonaerense estará el próximo lunes 18 de mayo en el Polo Socio Productivo quien junto a la intendenta María José Gentile, se brindará capacitación a agentes locales y se entregarán cascos y bicicletas para reforzar las políticas de seguridad vial en el distrito, tras una gestión del ex-concejal Sebastian Malis

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El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, visitará Nueve de Julio el próximo lunes 18 de mayo para encabezar una jornada de capacitación y concientización vial que se desarrollará desde las 12 horas en el Polo Socio Productivo de la ciudad. Será recibido por la intendenta María José Gentile y estará destinada a policías, inspectores de tránsito y personal de Guardia Urbana.

La capacitación será brindada por especialistas del Ministerio y estará enfocada en prevención de siniestros viales, educación vial y el uso correcto del casco en motociclistas.

Durante la jornada además se realizará la entrega de cascos y bicicletas que quedarán a disposición del municipio para definir su utilización dentro de la comunidad.

La llegada del ministro se da en el marco de gestiones impulsadas por el referente local del Frente Renovador, Sebastián “Chachi” Malis, junto a dirigentes y concejales del espacio, quienes trabajaron para acercar al distrito herramientas vinculadas a la seguridad vial y la prevención.

“Seguimos trabajando y gestionando herramientas que puedan aportar soluciones concretas para Nueve de Julio. La problemática vial requiere compromiso, prevención y un trabajo sostenido entre todos los actores”, expresó Malis.

Desde el Frente Renovador señalaron que esta iniciativa se suma a otras propuestas que vienen impulsando en materia de seguridad vial, entre ellas proyectos sobre maniobras peligrosas, jornadas de educación vial, el mapa de calor de esquinas críticas, la emergencia vial y propuestas vinculadas al transporte escolar.

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