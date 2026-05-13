Aprehendieron a un hombre de 67 años por violar una restricción perimetral

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Un hombre de 67 años fue aprehendido este martes en la ciudad de Lincoln luego de incumplir una medida cautelar de restricción perimetral que le impedía acercarse a una mujer residente en una vivienda ubicada sobre calle Suipacha.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría de Lincoln, que acudió al domicilio junto a profesionales de la salud para dar cumplimiento a un oficio emitido por el Juzgado de Familia. La orden judicial establecía el traslado compulsivo de la propietaria del inmueble por motivos sanitarios.

Al arribar al lugar para concretar la medida, los efectivos constataron que dentro de la vivienda se encontraba un hombre de 67 años. Tras verificar su identidad en el sistema informático policial, se confirmó que sobre él recaían medidas cautelares vigentes que le prohibían mantener cualquier tipo de acercamiento con la mujer que habita el domicilio.

Ante la flagrante violación de la disposición judicial, el personal policial procedió de inmediato a la aprehensión del sujeto.

En la causa interviene la Ayudantía Fiscal de Lincoln, a cargo del Dr. Martín Camaleonti, dependiente del Departamento Judicial de Junín, que dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “Desobediencia”.

El hombre permanece alojado en la dependencia policial y será trasladado en las próximas horas para prestar declaración en la primera audiencia ante la Justicia.