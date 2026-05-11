Pehuajó: intensos operativos de tránsito dejaron 33 motos secuestradas y hubo allanamientos en Juan José Paso

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La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó informó sobre una serie de operativos desarrollados en distintos puntos estratégicos de la ciudad que dejaron como saldo el secuestro de 33 motocicletas de diferentes cilindradas.

En un primer operativo, realizado de manera conjunta con fuerzas descentralizadas como el Grupo GAD, D.D.I., Delegación de Narcotráfico, CPR, Departamento de Policía de Seguridad Vial y con el apoyo de la Guardia de Prevención Ciudadana (GPC), se logró el secuestro de 18 motocicletas.

Posteriormente, en nuevos controles vehiculares llevados adelante en distintos sectores de la ciudad, se procedió al secuestro de otras 15 motocicletas, también por distintas irregularidades detectadas.

Según se informó oficialmente, en ambos procedimientos se constataron infracciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito y en ordenanzas municipales vigentes, por lo que tomó intervención el Juzgado de Faltas local.

Allanamientos en Juan José Paso

Por otra parte, personal de la Subestación Comunal Teniente Primero José Rodríguez llevó adelante una investigación que permitió identificar a tres hombres oriundos de Juan José Paso, acusados de realizar maniobras peligrosas sobre la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 405.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de monitoreo municipales y la recolección de distintas pruebas, lo que permitió que el Juzgado de Faltas de Pehuajó, a cargo de la doctora Cecilia Luciani, ordenara allanamientos y secuestros.

Los procedimientos se realizaron con la participación del GTO, Grupo GAD, Destacamento Francisco Madero y Destacamento Vial Pehuajó, en tres domicilios de la localidad, donde se concretó el secuestro de motocicletas vinculadas a la causa.

Dos menores aprehendidos por intento de robo

En otro hecho policial, dos menores de 17 y 15 años fueron aprehendidos cuando intentaban sustraer una motocicleta 110 cc roja en la zona céntrica de Pehuajó.

El episodio se originó tras un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre la actitud sospechosa de los jóvenes.

Gracias al rápido accionar policial, ambos fueron interceptados y aprehendidos, mientras que la motocicleta fue recuperada.

La causa fue caratulada como “Tentativa de Hurto” y quedó en manos de la Fiscalía de Menores de Trenque Lauquen. Tras cumplirse los recaudos legales correspondientes, los adolescentes fueron entregados a sus padres.