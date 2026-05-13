Atlético cayó en Carlos Casares ante Huracán por la cuarta fecha del Torneo UROBA

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El sábado se disputó en la ciudad de Carlos Casares el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Desarrollo de Primera División de la UROBA, donde Club Atlético 9 de Julio visitó a Club Huracán de Carlos Casares.

El desarrollo del partido estuvo marcado por las difíciles condiciones climáticas, especialmente por el intenso viento que complicó el juego de ambos equipos. Huracán arrancó mejor y logró abrir el marcador a los 9 minutos con un try convertido. Cuatro minutos más tarde amplió la diferencia con un penal, sacando una ventaja inicial importante.

Sin embargo, Atlético reaccionó y logró emparejar las acciones, sumando puntos y manteniéndose siempre en partido. El trámite se volvió equilibrado y muy disputado, cerrando la primera mitad con ventaja mínima para el conjunto casarense por 16 a 11.

En el complemento, el equipo de 9 de Julio salió decidido a revertir el resultado y buscó la igualdad, pero el local fue más efectivo en los momentos clave y supo capitalizar mejor sus oportunidades para estirar la diferencia.

Finalmente, Huracán se quedó con la victoria por 28 a 16, aunque el marcador final no terminó de reflejar la paridad que hubo durante gran parte del encuentro.

Formación de Atlético

Club Atlético 9 de Julio formó con: Juan F. Flores; Leandro Pérez; Jano Maiz; Guillermo Maya; Pablo Albano; Juan F. Dorsi; Agustín Zubieta; Nicasio Aramburu; Franco Zubieta; Pedro A. Parera; Luciano Zubieta; José Ignacio Aramburu; Tadeo Ippoliti; Guido Fasciolo; Martiniano Moreno; Carlos Marín; Marcos Maya y Agustín Hoyos.

Director técnico: Víctor Bordone.

Lo que viene

Por la quinta fecha del certamen, Atlético volverá a jugar como local el próximo sábado 30, cuando reciba a Yaguá Pitá Rugby Club en busca de recuperarse y volver al triunfo.