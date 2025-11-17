Huracán se consagró campeón del Torneo Desarrollo de UROBA tras un final electrizante ante Atlético

La final del Torneo Desarrollo de UROBA disputada el último sábado en la cancha del Club Atlético fue una verdadera fiesta del rugby zonal. Con miles de miradas puestas en el duelo decisivo, Atlético recibió a Huracán en un encuentro vibrante que mantuvo en vilo a cada uno de los presentes hasta el pitazo final.

Huracán se impuso por un ajustado 21 a 18, en un choque cargado de emoción, remontadas y un cierre dramático que terminó consagrando al elenco casarense.

Un partido cambiante y lleno de emociones

El comienzo fue favorable para la visita, que aprovechó los errores de Atlético y golpeó primero: a los 16 minutos ya ganaba 10 a 0. El local achicó la diferencia con un penal de Franco Zubieta, pero otro try de Huracán dejó el marcador 15 a 3 al cierre del primer tiempo.

En el complemento, Atlético mostró carácter, corrigió fallas y empujado por su gente inició la remontada. Un segundo penal de Zubieta y un try de Luciano Zubieta a los 26 minutos lo dejaron nuevamente en partido.

A los 35 minutos Huracán estiró la diferencia con un penal, pero enseguida llegó la explosión en las tribunas locales: try de Salvador Ferrere y conversión de Zubieta para que Atlético pasara al frente 18 a 16 cuando quedaba muy poco.

Sin embargo, el rugby siempre tiene espacio para el golpe final, y en los instantes decisivos Huracán encontró el hueco justo, quebró la defensa y apoyó el try de la victoria, generando la alegría desbordante de la nutrida hinchada casarense que acompañó al equipo.

Tercer tiempo a pura camaradería

Tras la entrega de premios por parte de las autoridades de UROBA, jugadores y público se unieron en aplausos y reconocimiento al esfuerzo de ambos equipos. Luego llegó el tradicional tercer tiempo, con costillares, buena música y un disc jockey que cerró la jornada en un clima de auténtica fraternidad rugbística.

El plantel subcampeón

Atlético formó con:

Juan F. Flores, Sebastián González, Guillermo Maya, Carlos Marín, Tomás Piñero, Juan F. D’Orsi, Víctor M. Bordone, Pedro A. Parera, Franco Zubieta, Tadeo Ippoliti, Luciano Zubieta, Agustín Hoyos, Josué Moreno, Jano Maíz, Giuliano Maccagnani, Máximo Vacarezza, Salvador Ferrere, Juan Ignacio Carabio, Mateo Villalba, Guido Fasciolo, Carlos Gagliardi, Gaspar Nowak y Gonzalo Ponce.

DT: Pancho Miglierina.

Un cierre de temporada inolvidable para el rugby regional, con un final que quedará en la memoria de jugadores y aficionados.