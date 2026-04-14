Atlético 9 de Julio cayó en Chacabuco en un ajustado partido de rugby

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Este último sábado, en la ciudad de Chacabuco, se jugó la segunda fecha del Torneo de Rugby de la UROBA, con el enfrentamiento entre Soruc y Atlético 9 de Julio en la categoría mayores.

Desde el inicio, Atlético mostró intensidad y logró adelantarse en el marcador con un try de José Ignacio Aramburu a los 7 minutos, seguido de un penal convertido por Franco Zubieta a los 18’, cerrando el primer tiempo 8 a 0 a favor de la visita.

En la segunda mitad, Soruc mejoró su desempeño y aprovechó sus oportunidades, marcando tres tries con conversiones incluidas. Por su parte, Atlético respondió con tres penales, nuevamente ejecutados por Zubieta. El resultado final de 21 a 17 favoreció al local, aunque el desarrollo del partido reflejó una disputa pareja y sin un dominio claro del equipo vencedor.

El equipo de Atlético 9 de Julio estuvo formado por: Juan F. Flores, Leandro Pérez, Jano Maiz, Guillermo Maya, Facundo Morón, Pablo Albano, Juan F. Dorsi, Agustín Zubieta, Nicasio Aramburu, Franco Zubieta, Pedro A. Parera, Luciano Zubieta, José Ignacio Aramburu, Tadeo Ippoliti, Guido Fasciolo, Martiniano Moreno, Carlos Marín, Marcos Mingote, Marcos Maya y Agustín Hoyos. La dirección técnica estuvo a cargo de Francisco Miglierina.

El próximo compromiso de Atlético 9 de Julio será en condición de local, con la intención de recuperarse y sumar puntos en la tabla del torneo.