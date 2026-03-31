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Exitoso debut del Club Atlético 9 de Julio en el Torneo Desarrollo de UROBA

El equipo local superó a Marabuntas de Los Toldos 33 a 15 en un partido marcado por la lluvia, mostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva en su primer encuentro de la temporada, bajo la dirección del experimentado Víctor Bordone.

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El último sábado comenzó el Torneo Desarrollo de Rugby, división mayores de la UROBA, con un encuentro entre el Club Atlético 9 de Julio y Marabuntas de Los Toldos. A pesar de la lluvia, el conjunto local se mostró muy superior, destacándose por su firme defensa y ataques variados.

En el primer tiempo, Juan F. Flores y Facundo Morón lograron llegar al try, mientras que en el segundo período se sumaron José Ignacio Aramburu, Luciano Zubieta y Carlos Marín. Franco Zubieta se encargó de las conversiones, transformando en puntos todos los tries salvo uno, lo que aseguró la victoria por 33 a 15.

El debut de la temporada se vivió con entusiasmo, especialmente porque el equipo incorporó nuevos jugadores y estrenó director técnico. Víctor Bordone, experimentado jugador, asumió el liderazgo del plantel con un enfoque renovado.

El equipo que representó al Club Atlético 9 de Julio estuvo conformado por: Juan F. Flores; Leandro Pérez; Jano Maíz; Guillermo Maya; Facundo Morón; Pablo Albano; John F. Dorsey; Agustín Zubieta; Nicasio Aramburu; Franco Zubieta; Pedro A. Parera; Luciano Zubieta; José Ignacio; Tadeo Ippoliti; Guido Fasciolo; Martiniano Marrón; Carlos Marín; Marcos Mingote; y Agujeros de Agustín.

Con este resultado, el club inicia la temporada con un desempeño alentador, consolidando la confianza en el nuevo equipo técnico y en la incorporación de jóvenes talentos para los desafíos que vienen en el torneo.

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