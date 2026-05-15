Legisladores de la oposición impulsan una comisión bicameral para fiscalizar y normalizar el IOMA

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Los diputados bonaerenses de la Unión Cívica Radical Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lordén presentaron en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

La iniciativa tiene como objetivo supervisar el funcionamiento prestacional, financiero y administrativo de la obra social bonaerense, en medio de reiterados reclamos de afiliados por demoras en la atención, falta de cobertura y problemas en el acceso a tratamientos médicos.

Según explicaron los legisladores, la comisión estaría integrada por senadores y diputados provinciales y tendría la responsabilidad de auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo, además de elaborar propuestas concretas para su normalización.

Entre las principales funciones previstas en el proyecto se destacan el relevamiento del estado actual del IOMA, el análisis del uso de los fondos públicos y la elaboración de informes periódicos con recomendaciones destinadas a mejorar el funcionamiento de la obra social.

“Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, señalaron los diputados radicales al fundamentar la propuesta.

En esa línea, remarcaron que “es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas”.

El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, donde deberá ser debatido en comisión antes de llegar al recinto. Desde la oposición sostienen que la creación de este espacio de control es una herramienta clave para transparentar el funcionamiento del IOMA y garantizar una mejor atención para sus afiliados.