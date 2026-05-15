Falla en un cable subterráneo de media tensión provocó un corte de energía en distintos sectores de la ciudad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Una falla en un cable subterráneo de media tensión generó este viernes un corte de suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad comprendidos dentro de las zonas delimitadas en los mapas difundidos por la prestataria.

Desde la cooperativa informaron que, tras detectarse el inconveniente, cuadrillas técnicas comenzaron a trabajar en calle Laprida, en el tramo comprendido entre Entre Ríos y Granada, con el objetivo de localizar el punto exacto de la falla y avanzar con las tareas de reparación.

Según explicaron, se trata de un desperfecto de compleja resolución debido a que afecta un tendido subterráneo, por lo que las labores demandan un trabajo minucioso para identificar el origen del problema y reparar el cable dañado.

Además, señalaron que una vez finalizadas las reparaciones, el restablecimiento del servicio no será inmediato en todos los sectores afectados, sino que se realizará de manera paulatina hasta normalizar por completo el suministro eléctrico.

Desde la entidad también agradecieron a los vecinos por la comprensión y destacaron la difusión de la información oficial mientras continúan los trabajos en la zona afectada.

Indicaron, además, que cualquier novedad sobre el avance de las tareas será comunicada a través de los canales oficiales.