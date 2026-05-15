Gran convocatoria en charla sobre eficiencia energética para la industria en el marco del Mes del Trabajo

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En el marco del ciclo de charlas “Mes del Trabajo”, la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante una nueva jornada de capacitación orientada a brindar herramientas concretas para el desarrollo profesional y productivo, en un contexto laboral en constante transformación.

La actividad se desarrolló durante la tarde de ayer y estuvo centrada en la temática “Uso eficiente de la energía en la industria”, una propuesta organizada por la subsecretaría de Producción con el acompañamiento de las firmas ABB y Támex 2.

El encuentro contó con una importante participación de vecinos, empresarios, emprendedores y representantes del sector productivo local, quienes pudieron interiorizarse sobre distintas herramientas y soluciones vinculadas a la optimización del consumo energético en los procesos industriales.

Durante las exposiciones, los disertantes abordaron temas clave como motores eléctricos de alta eficiencia y análisis de repago, aplicaciones de par variable en bombas y ventiladores mediante variadores de velocidad, calidad de energía, soluciones de bombeo estándar y solar, además de herramientas de dimensionamiento.

Asimismo, se generó un espacio abierto para consultas e intercambio con los asistentes, lo que permitió profundizar sobre las necesidades y desafíos actuales del sector productivo en materia de eficiencia energética.

Próximas actividades

Desde el municipio también recordaron que el ciclo continuará con nuevas propuestas abiertas y gratuitas en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano.

El próximo martes 19 de mayo se desarrollará la jornada “Mis primeros pasos por la web”, con actividades segmentadas por edades: a las 11 horas para niños, a las 17 para adolescentes y a las 19 para adultos, con el objetivo de promover la reflexión sobre el uso de internet y sus posibilidades.

En tanto, el miércoles 27 de mayo, a las 19 horas, se llevará adelante el encuentro “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual”, orientado a brindar herramientas para destacarse, generar valor y potenciar oportunidades laborales o de emprendimiento.

Todas las actividades serán con acceso libre y gratuito, aunque con cupos limitados.