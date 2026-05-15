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Subsidio para garrafas: la OMIC informó el nuevo esquema que reemplaza al ex Programa Hogar

La asistencia está destinada a hogares vulnerables sin acceso a la red de gas natural y se otorgará mediante reintegro directo al momento de la compra y para acceder, será obligatorio estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF)

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La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Nueve de Julio informó a la comunidad sobre la implementación de un nuevo esquema de subsidios destinado a familias vulnerables que utilizan gas envasado, en reemplazo del ex Programa Hogar.

El beneficio está dirigido a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural y que se encuentren inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), además de cumplir con los requisitos de vulnerabilidad establecidos.

Desde el área detallaron que el nuevo sistema funcionará mediante un reintegro directo al momento de la compra de la garrafa. Para acceder al descuento, la operación deberá realizarse de manera obligatoria a través de las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo a todos los bancos adheridos a esta plataforma de pagos.

En relación al alcance del subsidio, se informó que cubrirá hasta dos garrafas mensuales durante los meses más fríos del año, entre abril y septiembre, mientras que de octubre a marzo contemplará una garrafa por mes.

Asimismo, el monto de la bonificación será de $9.593 por cada garrafa, lo que representa un alivio para numerosas familias que dependen de este sistema para calefaccionarse y cocinar.

La OMIC recordó que tanto los actuales usuarios de garrafas como quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar deberán inscribirse en el RESEF para poder acceder al nuevo beneficio. El trámite puede realizarse a través del sitio oficial de Argentina.gob.ar en el apartado de Subsidios Energéticos o mediante la aplicación Mi Argentina.

Finalmente, se advirtió que aquellos usuarios que aún no se encuentren registrados en el RESEF no podrán acceder al subsidio. Para mayor información o consultas, los interesados pueden acercarse a la sede de la OMIC, ubicada en Libertad Nº 934, o comunicarse telefónicamente al 2317-610000 interno 160.

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