Juegos Bonaerenses 2026: se prorrogó la inscripción hasta el 25 de mayo

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La inscripción para participar de la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses fue prorrogada hasta el próximo 25 de mayo, según se informó oficialmente.

La extensión del plazo permitirá que más vecinos puedan sumarse a una de las competencias deportivas y culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires, que cada año reúne a miles de participantes de distintos municipios.

La convocatoria está dirigida a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas, quienes podrán competir en las diferentes disciplinas deportivas y culturales previstas para esta edición.

Además, se invita a instituciones educativas, clubes, centros de jubilados, talleres culturales y a toda la comunidad a continuar acompañando esta propuesta que promueve la integración, el encuentro, la participación y los valores del deporte y la cultura.

Quienes deseen obtener más información o completar la inscripción pueden acercarse a las áreas correspondientes o consultar a través de los canales oficiales del municipio.