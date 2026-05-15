Una historia de lucha, amor y agradecimiento: el conmovedor testimonio de mamá de mellizos con fibrosis quística

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En una entrevista en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Lorena Busatto compartió el conmovedor testimonio de lucha por la vida de sus hijos mellizos, quienes padecen fibrosis quística desde su nacimiento, y destacó el acompañamiento de IOMA, médicos, instituciones y la comunidad de Nueve de Julio.

Lorena Busatto emocionó a la audiencia al relatar por primera vez públicamente la dura historia de vida de sus hijos mellizos, Dante y Valentín, quienes nacieron hace 28 años con fibrosis quística, una enfermedad genética crónica que afecta principalmente pulmones, páncreas, hígado y otros órganos.

“Mis hijos se morían al mes de vida. Viajamos en ambulancia al Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires y desde entonces comenzó una lucha que nunca terminó”. Fue acompañada del Dr. Barroso, recordó.

Durante la entrevista, explicó que la enfermedad no tiene cura y requiere cuidados permanentes, medicación constante y controles médicos de por vida. A pesar del complejo diagnóstico, sus hijos lograron completar sus estudios y hoy ambos trabajan en Nueve de Julio.

“Gracias a Dios hicieron la primaria, la secundaria y hoy trabajan. Para mí eso es una satisfacción enorme”, expresó, añadiendo que siempre se sintió acompañada de Jesús.

Lorena remarcó especialmente que nunca tuvo faltantes en la cobertura médica brindada por IOMA – Instituto Obra Médico Asistencial y destacó el acompañamiento legal que recibió para garantizar los tratamientos necesarios.

“A mí nunca me faltó absolutamente nada. Hay que hacer trámites, presentar papeles y viajar, pero IOMA nunca me falló”, afirmó, si bien tuve que hacer una Acción de Amparo parta que se movilice.

Durante años atravesó extensas internaciones en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, donde llegó a pasar meses enteros acompañando a sus hijos, incluso durmiendo en sillas, bancos y en el piso del hospital mientras los niños permanecían internados en terapia intensiva.

Tras la muerte de su esposo cuando ella tenía apenas 27 años y él 26, Lorena quedó sola al frente de su familia.

“Mis hijos tenían siete años y mi hija apenas uno. Me quedé sola, pero nunca dejé de luchar por ellos”, relató.

Con el paso de los años, también continuaron sus tratamientos en el Hospital de Clínicas José de San Martín y actualmente reciben atención en el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz.

Lorena agradeció además a médicos, enfermeros, ambulancias, farmacias y autoridades municipales que la acompañaron durante casi tres décadas de lucha constante.

Mencionó especialmente a la doctora María de los Ángeles Anca, al doctor Luis Choy, al servicio de ambulancias ClySAsa, a farmacias locales y a distintos intendentes municipales que comprendieron su situación.

“Pasé Navidad, Año Nuevo, Día del Niño y cumpleaños internada con ellos. Nunca me importó nada más que salvarles la vida”, expresó con emoción.

También destacó que muchos niños con fibrosis quística hoy no logran acceder a medicamentos e insumos esenciales debido a la crisis económica.

“La medicación de mis hijos viene de Alemania. Si IOMA no me diera todo lo que necesitan, yo no podría afrontar esos gastos”, explicó.

Finalmente, Lorena aseguró que decidió contar su historia para visibilizar una realidad que muchas familias desconocen.

“Nunca había hablado de esto. Mucha gente ni siquiera sabe que hay chicos con fibrosis quística en Nueve de Julio. Si puedo ayudar a otra mamá, lo voy a hacer”, concluyó.

Su testimonio dejó un fuerte mensaje sobre el valor de la salud pública, el compromiso institucional y la fuerza inquebrantable de una madre que dedicó su vida entera a cuidar a sus hijos.