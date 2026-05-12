La historia oculta de Tuyutí: mujeres combatieron disfrazadas de hombres en la batalla más sangrienta de Sudamérica

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La Batalla de Tuyutí quedó registrada como el enfrentamiento más sangriento de la historia de América del Sur. En los campos pantanosos del sur de Paraguay, cerca de la laguna Tuyutí, unos 70 mil soldados se enfrentaron durante horas en una batalla que dejó entre 20 mil y 25 mil muertos y heridos, en pleno desarrollo de la Guerra de la Triple Alianza.

Pero detrás de las cifras y los relatos oficiales, investigaciones históricas y documentos de la época revelan un dato poco conocido: hubo mujeres que participaron directamente en el combate, muchas de ellas vestidas de hombres para ocultar su identidad e integrarse a las filas militares.

Partes militares, crónicas de corresponsales de guerra, diarios de campaña y registros hospitalarios mencionan casos de soldados heridos que, al ser atendidos en hospitales de sangre, fueron identificados como mujeres. Aunque no existen cifras exactas ni registros sistemáticos, los testimonios coinciden en que su presencia en el frente fue real.

Los historiadores Helio Vera y José María Rosa recopilaron referencias sobre mujeres que habrían combatido en las primeras etapas del conflicto. En muchos casos, seguían a sus esposos, padres o hermanos reclutados y terminaban incorporándose a las formaciones militares cuando comenzaban los enfrentamientos.

Del lado argentino, también aparecen menciones en escritos del militar y político Lucio V. Mansilla, quien participó del conflicto y dejó registros sobre episodios en los que combatientes heridas fueron descubiertas durante la atención médica.

A medida que avanzó la guerra y Paraguay sufrió pérdidas devastadoras —se estima que perdió entre el 60 y el 90 por ciento de su población masculina adulta— el ejército liderado por Francisco Solano López comenzó a recurrir a jóvenes, ancianos y también mujeres para sostener la resistencia.

En ese contexto surgieron las llamadas “residentas”, mujeres paraguayas que acompañaban a las tropas transportando alimentos, atendiendo heridos y colaborando con la logística militar. Sin embargo, distintos testimonios sostienen que muchas de ellas también tomaron las armas en las etapas finales del conflicto.

La participación femenina en guerras disfrazadas de hombres no fue un hecho aislado. Casos similares fueron documentados en la Guerra Civil de Estados Unidos, en los ejércitos napoleónicos y en otros conflictos del siglo XIX, donde muchas mujeres desafiaron las restricciones de su época para participar en escenarios reservados exclusivamente para hombres.

Más de 150 años después, estos registros permiten reconstruir una historia silenciada y visibilizar a mujeres que también formaron parte de uno de los episodios más trágicos de la historia latinoamericana.