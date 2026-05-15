Privatización de AySA: el Gobierno avanza con la venta total y el impacto golpea de lleno a la provincia de Buenos Aires

El Gobierno nacional dio este viernes un paso decisivo en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) al autorizar oficialmente el llamado a licitación pública nacional e internacional para desprenderse de la totalidad de las acciones que actualmente controla el Estado.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario que hoy está en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada.

El dato central para la provincia de Buenos Aires es que AySA presta servicios de agua potable y saneamiento no solo en la Buenos Aires, sino también en 26 partidos del conurbano bonaerense, por lo que cualquier cambio en la administración de la compañía impactará directamente sobre millones de usuarios bonaerenses.

Entre los distritos alcanzados se encuentran municipios de peso demográfico como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, Tigre y Almirante Brown, entre otros.

Buscan recaudar US$ 500 millones

Según trascendió, el Gobierno de Javier Milei apunta a recaudar alrededor de US$ 500 millones con la venta de AySA, cifra que se sumará al plan oficial de privatizaciones para alcanzar cerca de US$ 2.000 millones, fondos que serían destinados al pago de deuda y al fortalecimiento de reservas.

Entre los grupos empresarios interesados aparecen la familia Neuss, vinculada a inversiones energéticas junto a los dueños de Havanna y Newsan dentro de Edison Energía.

También figura el empresario Mauricio Filiberti, propietario de Transclor.

Cómo será el proceso de venta

La resolución establece que la privatización se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin precio base, con el objetivo de seleccionar un “operador estratégico”.

El proceso se llevará adelante a través de la plataforma estatal CONTRAT.AR, donde estarán disponibles los pliegos y toda la documentación correspondiente.

Además:

La convocatoria deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial.

También será difundida en DGMARKET del Banco Mundial.

Habrá un plazo mínimo de 45 días corridos para presentar ofertas.

El cronograma oficial fija:

12 de agosto de 2026: cierre de consultas sobre el pliego.

cierre de consultas sobre el pliego. 27 de agosto de 2026 a las 9:59: cierre para presentar ofertas.

cierre para presentar ofertas. 27 de agosto de 2026 a las 10: apertura de sobres de manera electrónica.

Más privatizaciones con impacto en Buenos Aires

El plan privatizador no termina en AySA y vuelve a poner a la provincia de Buenos Aires en el centro de las decisiones.

El Gobierno también avanza con la venta de Intercargo, empresa que opera servicios de rampa y mangas en aeropuertos de todo el país y que hoy concentra casi todo el mercado.

En este caso se busca vender el 100% de las acciones, con una base de US$ 45 millones, y el plazo para presentar ofertas vence el próximo 10 de junio.

Por otro lado, la administración nacional impulsa nuevas concesiones viales sobre más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, muchas de ellas atravesando territorio bonaerense.

Entre los corredores incluidos aparecen:

Ruta Nacional 7

Ruta Nacional 8

Ruta Nacional 9

Ruta Nacional 33

Ruta Nacional 35

Ruta Nacional 188

Estos corredores conectan a la provincia de Buenos Aires con Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.

El objetivo oficial es avanzar luego sobre el resto de los trayectos administrados por Corredores Viales S.A. hasta completar cerca de 9.000 kilómetros concesionados.

Belgrano Cargas, otra empresa en la mira

En paralelo, el Gobierno continúa trabajando sobre la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., una de las principales redes ferroviarias del país.

La empresa opera 7.600 kilómetros de vías y tiene incidencia directa en la provincia de Buenos Aires, además de otras jurisdicciones como Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Salta y Jujuy.

En las últimas horas, el Ejecutivo resolvió que los fondos obtenidos por la venta de locomotoras y vagones sean destinados a obras de infraestructura.

Con AySA, rutas, aeropuertos y trenes en proceso de privatización o concesión, la provincia de Buenos Aires aparece como uno de los territorios más afectados por la avanzada del Gobierno nacional sobre empresas y servicios estratégicos.