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Día Internacional de la Familia: impulsora de valores de unión, respeto y bienestar

Cada 15 de mayo se conmemora esta fecha para reconocer el rol fundamental de las familias en la educación de los hijos, amor y el bienestar de la sociedad

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El 15 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de las Familias, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1993, con el objetivo de destacar la importancia de las familias como núcleo central de la sociedad y su papel clave en la formación de niños y niñas desde la infancia.

La primera celebración oficial tuvo lugar en 1994, marcando el inicio de una jornada destinada a generar conciencia sobre la influencia de las familias en el desarrollo social, emocional y educativo de sus integrantes. Además, busca visibilizar los desafíos que enfrentan las familias en un mundo en constante cambio.

La familia representa el primer espacio de aprendizaje y contención. Es allí donde las personas incorporan valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, la empatía y la convivencia. Más allá de su composición —ya sean familias nucleares, monoparentales, extendidas, adoptivas o de acogida— todas cumplen un rol esencial en el acompañamiento y crecimiento de sus miembros.

Esta fecha también invita a reflexionar sobre el papel de la familia dentro de la sociedad, ya que constituye un sostén emocional clave y contribuye a formar ciudadanos comprometidos y comunidades más fuertes.

Cada año, la Organización de las Naciones Unidas propone una temática especial para esta jornada. En años recientes se abordaron temas como el impacto de las nuevas tecnologías, la urbanización, el cambio climático y las tendencias demográficas en la vida familiar.

Más que una celebración, el Día Internacional de las Familias es una oportunidad para valorar los vínculos, reconocer la diversidad familiar y reafirmar la importancia del amor, el cuidado y el acompañamiento mutuo en la construcción de una sociedad más unida.

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