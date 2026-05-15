Agosto a Todo Teatro: 36 temporadas de solidaridad, cultura y compromiso comunitario

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El director de Cáritas Nueve de Julio, Eduardo Bonoldi, repasó la historia de “Agosto a Todo Teatro”, el tradicional ciclo solidario que este 2026 volverá a escena con una nueva propuesta teatral y el mismo espíritu que lo vio nacer: ayudar a quienes más lo necesitan a través del arte. La obra que se verá será ‘Cualquiera puede ser un asesino’

Bonoldi contó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, que la iniciativa surgió en la década del 90, cuando Cáritas impulsaba un plan de viviendas por autogestión. En ese momento se estaban terminando siete casas, luego de haber concretado previamente otras 15 en el barrio Santa Rita. Sin embargo, los fondos estatales no alcanzaban y apareció una idea que cambiaría la historia del teatro local: realizar una obra para recaudar dinero y destinarlo a la construcción de viviendas.

“Salió bien, la gente respondió y dijimos: ¿por qué hacerlo una sola vez?”, recordó Bonoldi, quien lleva más de 50 años vinculado al teatro. Así nació un ciclo que luego amplió su alcance y comenzó a beneficiar también a distintas instituciones de la comunidad mediante la venta de entradas.

Con el paso del tiempo, la propuesta creció de manera sostenida. Hoy acumula 36 temporadas, con dos interrupciones durante la pandemia, y un total de 37 obras presentadas, ya que en una edición llegaron a realizar tres producciones: una infantil y dos para adultos.

El grupo está conformado por actores vocacionales, personas que tienen otras profesiones pero que dedican gran parte de su tiempo al teatro por pasión y compromiso social. Este año serán nueve actores en escena, acompañados por un equipo técnico que trabaja en escenografía, iluminación y sonido.

Bonoldi destacó además el impacto económico y social que genera el evento. Solo el año pasado se repartieron más de 20 millones de pesos entre distintas instituciones de Nueve de Julio, gracias al sistema de venta de entradas solidarias.

Incluso recordó casos puntuales que reflejan el alcance de la iniciativa: una escuela logró construir parte de un tapial gracias a lo recaudado en una edición anterior.

Los ensayos comenzaron en marzo y se realizan tres veces por semana, con un importante esfuerzo de actores, técnicos y familias que acompañan el proyecto.

Para esta temporada 2026, el grupo presentará una comedia policial con mucho humor, enredos y sorpresas, fiel al estilo que caracteriza al ciclo. La obra ‘Cualquiera puede ser un asesino’, se estrenará el primer fin de semana de agosto.

Desde Cáritas Nueve de Julio informaron que las instituciones interesadas en participar en la venta de entradas pueden acercar una nota a su sede de calle Mendoza 55 o dejarla en el teatro durante el horario de boletería.

El valor de la entrada rondará los 20 mil pesos y podrán asistir menores a partir de los 10 años.

Bonoldi remarcó que el objetivo sigue siendo el mismo de hace más de tres décadas: ofrecer una propuesta cultural de calidad y, al mismo tiempo, transformar esa experiencia en ayuda concreta para instituciones y vecinos de la comunidad.