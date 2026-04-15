Servicio de Hemoterapia Nueve de Julio realizó una colecta de sangre con 34 donantes

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El miércoles 15 de abril, el Servicio de Hemoterapia Nueve de Julio organizó una colecta externa de sangre en un centro de salud ubicado en San Marín al 800, y la actividad contó con la participación de 34 donantes, quienes demostraron su compromiso con la solidaridad y la salud de la comunidad.

Desde el Servicio de Hemoterapia expresaron su agradecimiento por colaborar, así como a toda la comunidad por sumarse a esta importante acción solidaria que ayuda a mantener los bancos de sangre locales abastecidos y disponibles para quienes lo necesitan.

Este tipo de iniciativas refuerza la importancia de la donación voluntaria y periódica de sangre, recordando que un simple gesto puede salvar vidas.