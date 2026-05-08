El Centro de Jubilados de Nueve de Julio organiza una mateada solidaria para seguir entregando viandas a jubilados necesitados

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El Centro de Jubilados de Nueve de Julio continúa desarrollando una importante tarea solidaria destinada a asistir a adultos mayores que atraviesan dificultades económicas. Hasta el momento, la institución ya logró entregar 47 viandas solidarias a jubilados necesitados y recientemente se sumaron cinco personas más que requieren esta ayuda.

Con el objetivo de continuar sosteniendo esta iniciativa, el próximo domingo 10, a partir de las 17 horas, se llevará adelante una Mateada Dominguera Solidaria en la sede ubicada en La Rioja 1545.

La jornada contará con un encuentro musical animado por Rubén y sus teclados solidarios, que llega desde Pehajó, en una propuesta pensada para compartir una tarde agradable y, al mismo tiempo, colaborar con quienes más lo necesitan.

Desde la organización informaron que la entrada consistirá en la donación de un alimento no perecedero y remarcaron que todo lo recaudado será destinado a la elaboración de nuevas viandas.

Entre los productos que más se necesitan se encuentran arroz, carne, verduras, condimentos, lentejas, aceite, polenta, harina y puré de tomate.

Desde el Centro de Jubilados invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa solidaria y destacaron la importancia del acompañamiento de los vecinos para continuar brindando asistencia alimentaria a los jubilados de la localidad.