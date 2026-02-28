Jornada Solidaria en Once Tigres: el fútbol Seniors jugó para los Bomberos Voluntarios

- Advertisement -

En un clima de compañerismo y compromiso comunitario, el club Once Tigres fue escenario de una emotiva jornada de fútbol Seniors que tuvo un fin solidario: acompañar y fortalecer la labor de los Bomberos Voluntarios.

Durante el encuentro deportivo, que reunió a jugadores, familias y vecinos, se decidió que la totalidad de lo recaudado en la cantina fuera destinada a la institución bomberil. El objetivo es claro y concreto: adquirir distintos elementos para mejorar el equipamiento del gimnasio que utilizan para su preparación física y entrenamiento.

La iniciativa fue celebrada por toda la comunidad, que respondió con una importante participación y colaboración. Más allá de los resultados deportivos, la jornada dejó en evidencia el fuerte lazo que une al club con los bomberos, destacando el valor de la solidaridad y el trabajo conjunto.

Desde la organización remarcaron la importancia de acompañar a quienes cumplen un rol fundamental en la sociedad, arriesgando su vida al servicio de los demás. Con este tipo de acciones, el deporte vuelve a demostrar que es una poderosa herramienta de integración y apoyo comunitario.

Así, el fútbol Seniors en Once Tigres no solo regaló una tarde de buen juego, sino también un ejemplo concreto de compromiso y corazón solidario.