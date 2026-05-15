Crece el proyecto ambiental impulsado por Esteban Naudin con una nueva jornada de forestación comunitaria

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El concejal del Frente Renovador y actual presidente del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, Esteban “Tete” Naudin, continúa avanzando con su proyecto de Forestación Permanente en distintos sectores de la ciudad, una propuesta que apunta a fortalecer el compromiso ambiental y generar espacios verdes sustentables para las próximas generaciones.

Luego de una primera intervención realizada en el Pasaje Emilio Naudin —donde se colocaron árboles junto a frentistas y vecinos del lugar—, el plan dio un nuevo paso con la plantación de 220 casuarinas en las inmediaciones del autódromo local.

La actividad se desarrolló junto a vecinos y voluntarios, quienes participaron activamente de la jornada de forestación destinada a conformar la primera barrera forestal de la ciudad. Según explicaron desde la organización, esta iniciativa busca mejorar las condiciones ambientales de la zona y avanzar en políticas públicas sostenibles a mediano y largo plazo.

Naudin destacó que las cortinas forestales cumplen un rol fundamental para ciudades como Nueve de Julio, ya que ayudan a disminuir el impacto de los vientos, favorecen las condiciones hídricas y contribuyen a recuperar biodiversidad, además de generar nuevos corredores verdes.

“Necesitamos pensar políticas públicas que no sean solamente para hoy, sino también para las próximas generaciones”, había expresado previamente el presidente del HCD al presentar el proyecto de Forestación Permanente.

La propuesta busca instalar una mirada ambiental de largo plazo dentro del distrito, promoviendo acciones concretas de forestación urbana y periurbana con fuerte participación comunitaria.

Durante la jornada de plantación, familias y vecinos acompañaron la iniciativa ambiental, consolidando una convocatoria que apunta a fortalecer el vínculo entre comunidad y sustentabilidad.

“No hay mejor forma de hacer la diferencia que con hechos concretos”, remarcó Naudin al cierre de la actividad.