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Fueron recuperados más de 470 mil kilos de residuos reciclables en el último año

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora cada 17 de mayo, el municipio destacó los avances alcanzados en materia de separación y recuperación de residuos, con más de 155 mil kilos reciclados en lo que va de 2026

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En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra cada 17 de mayo, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Gestión Ambiental, dio a conocer los resultados obtenidos mediante las distintas políticas y acciones impulsadas para fomentar la separación y recuperación de residuos.

Según los registros del área, entre enero y mayo de este año se recuperaron más de 155 mil kilos de residuos reciclables. En tanto, en el período interanual comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la cifra total superó los 470 mil kilos recuperados.

Desde el municipio destacaron que estos números reflejan el compromiso creciente de vecinos, instituciones, comercios y diversos actores de la comunidad, que se suman a la separación en origen y promueven hábitos responsables para el cuidado del ambiente.

Asimismo, remarcaron que el reciclaje no solo contribuye a reducir el volumen de residuos que llegan a disposición final, sino que también fortalece una conciencia ambiental colectiva orientada a construir una ciudad más sustentable.

En este contexto, la comuna renovó la invitación a toda la comunidad para continuar acompañando las iniciativas de reciclado y sustentabilidad, con el objetivo de seguir avanzando hacia una ciudad más limpia, ordenada y comprometida con el ambiente.

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