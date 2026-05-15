Fueron recuperados más de 470 mil kilos de residuos reciclables en el último año

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En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra cada 17 de mayo, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Gestión Ambiental, dio a conocer los resultados obtenidos mediante las distintas políticas y acciones impulsadas para fomentar la separación y recuperación de residuos.

Según los registros del área, entre enero y mayo de este año se recuperaron más de 155 mil kilos de residuos reciclables. En tanto, en el período interanual comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la cifra total superó los 470 mil kilos recuperados.

Desde el municipio destacaron que estos números reflejan el compromiso creciente de vecinos, instituciones, comercios y diversos actores de la comunidad, que se suman a la separación en origen y promueven hábitos responsables para el cuidado del ambiente.

Asimismo, remarcaron que el reciclaje no solo contribuye a reducir el volumen de residuos que llegan a disposición final, sino que también fortalece una conciencia ambiental colectiva orientada a construir una ciudad más sustentable.

En este contexto, la comuna renovó la invitación a toda la comunidad para continuar acompañando las iniciativas de reciclado y sustentabilidad, con el objetivo de seguir avanzando hacia una ciudad más limpia, ordenada y comprometida con el ambiente.