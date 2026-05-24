Francisco Martínez ganó una final inolvidable en San Jorge y festejó por primera vez en la Clase 3

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Francisco Martínez coronó un fin de semana soñado en el autódromo de Autódromo Parque de la Velocidad en San Jorge, al conseguir en el comienzo de la tarde de este domingo su primera victoria en la Clase 3 del Turismo Pista, luego de una final vibrante y cargada de emoción.

Después de haber logrado el sábado su primera pole position en la categoría, el piloto de Nueve de Julio volvió a ser protagonista y se impuso en una carrera de altísimo nivel conductivo, donde mantuvo un intenso mano a mano con Felipe Martini, también integrante de su equipo de competición.

La competencia se definió tras varios giros de lucha permanente entre ambos pilotos, que ofrecieron uno de los espectáculos más destacados del fin de semana en el circuito santafesino. Finalmente, Martínez logró sostener el liderazgo y cruzó primero la bandera a cuadros para desatar el festejo de todo el equipo.

Con este triunfo, Francisco Martínez reafirmó su gran presente en la temporada 2026, alcanzando, su equipo, tres victorias en las primeras cuatro finales del campeonato y con tres pilotos distintos, una muestra clara de la competitividad de la estructura.

La victoria representa además un impulso importante para Martínez en la lucha por el campeonato, luego de un fin de semana perfecto que incluyó pole position y triunfo en la final.