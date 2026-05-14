Padre Daniel Camagna: “Hablar con Dios es posible y la oración es el camino para hacerlo”

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En su habitual participación de los jueves en Modo Trascendencia, espacio que se emite dentro de Despertate por Cadena Nueve y Visión Plus TV, el padre Daniel Camagna abordó una pregunta tan directa como profunda: si los creyentes aseguran que pueden ver a Dios en la vida cotidiana, ¿también pueden hablar con Él?

La reflexión surgió a partir de una homilía del obispo en la que se planteó que Dios puede manifestarse en lo cotidiano. Desde allí nació una nueva inquietud: si esa presencia puede percibirse, también debería existir la posibilidad del diálogo.

Camagna sostuvo que esa comunicación existe y explicó que la oración representa justamente ese vínculo directo entre la persona y Dios.

“Es posible la comunicación con Dios. En eso consiste la oración, en hablar con Él”, expresó.

Durante su reflexión, también advirtió sobre los extremos que suelen aparecer cuando se aborda este tema: desde una mirada completamente racional que descarta cualquier experiencia espiritual, hasta interpretaciones exageradas que buscan señales divinas en cada hecho cotidiano.

En ese sentido, remarcó que la fe cristiana propone un camino equilibrado y recordó el ejemplo de Jesús, quien constantemente se retiraba para orar y enseñó a sus discípulos a hacerlo.

Uno de los momentos centrales de la charla estuvo enfocado en el significado profundo del Padre Nuestro. Allí recordó una enseñanza de San Agustín, quien señalaba que en esa oración se encuentra todo lo que una persona puede expresar ante Dios.

“El Padre Nuestro no es solo una fórmula para repetir de memoria. Resume todo lo que el ser humano necesita decir”, explicó.

Además, señaló que las oraciones tradicionales aprendidas en la infancia representan apenas el inicio de una relación espiritual más profunda.

“Son como el abecedario. Después tiene que hablar el corazón”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista recordó una anécdota vinculada al cambio en la traducción del Padre Nuestro, cuando la expresión “perdona nuestras deudas” fue reemplazada por “perdona nuestras ofensas”, y explicó que se trató de una adaptación pastoral para hacer más comprensible el mensaje.

Sobre el cierre, también se hizo referencia al mensaje del obispo sobre la paz y se destacó desde la condución del ciclo radial-TV, que debe construirse en los pequeños gestos diarios, dentro de la familia, el trabajo y los vínculos cotidianos.

Finalmente, el padre Danel Camagna adelantó que en el próximo encuentro profundizará sobre Pentecostés y el significado del Espíritu Santo dentro de la vida de los creyentes.

Una vez más, Modo Trascendencia dejó una reflexión abierta sobre la espiritualidad cotidiana y la posibilidad de encontrar a Dios en el diálogo sincero de todos los días.