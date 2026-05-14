Juan Pablo Mondelli: “Con el radicalismo solo no alcanza considerando no a un Estado elefantiásico ni un Estado mínimo que abandone a la gente”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una amena entrevista concedida a Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Juan Pablo Mondelli confirmó que será el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical de Nueve de Julio, tras haber sido elegido mediante una lista de consenso entre los distintos sectores internos del partido.

Veterinario de profesión, Mondelli relató que su vínculo con la política comenzó desde muy joven en el ámbito familiar y que su participación activa dentro del radicalismo se consolidó entre 2015 y 2016, cuando se acercó al espacio de la mano de dirigentes locales como Ignacio ‘Nacho’ Palacios, de quien lo une una amistad, señaló.

“Me abrió las puertas muy generosamente y desde entonces empecé a militar en el partido. Conocí gente maravillosa y hoy me toca una gran responsabilidad”, expresó.

Durante la entrevista recordó además su paso por distintas etapas de conducción partidaria junto a referentes como Jorge de la Plaza, Diego Spinetta y Romina López.

Recuperar identidad

Mondelli reconoció que la UCR atraviesa una crisis de representación a nivel nacional y aseguró que el partido necesita recuperar una identidad política clara.

“Hoy hay distintos perfiles del radicalismo en cada provincia. Hace falta una visión más nacional para que cuando la sociedad escuche a un dirigente radical sepa hacia dónde va y qué representa”, señaló.

En ese sentido, definió una postura intermedia entre los extremos ideológicos actuales y cuestionó tanto al gobierno de Alberto Fernández como a la administración de Javier Milei.

“No queremos un Estado elefantiásico que no resuelva problemas, pero tampoco un Estado mínimo que abandone a los ciudadanos. Tiene que haber un Estado presente, regulador y que genere igualdad de oportunidades”, sostuvo.

Críticas al Gobierno nacional

El flamante dirigente radical también cuestionó al oficialismo nacional al considerar que el ajuste económico recae sobre trabajadores y jubilados.

Además, hizo referencia al vocero presidencial Manuel Adorni y sostuvo que los recientes cuestionamientos públicos afectan el discurso oficial sobre transparencia.

“Se prometió que la casta iba a pagar los costos y hoy vemos que quienes más sufren son los trabajadores y jubilados”, afirmó.

El escenario local

Respecto al plano distrital, Mondelli sostuvo que el radicalismo buscará volver a ser una fuerza competitiva para recuperar el gobierno municipal.

Recordó que históricamente la UCR gobernó Nueve de Julio con obras públicas que aún permanecen como parte del desarrollo del distrito, entre ellas pavimentación, ampliación de servicios y planes de vivienda.

“El radicalismo en Nueve de Julio siempre tuvo vocación de poder y queremos volver a ofrecer un proyecto serio para los vecinos”, remarcó.

Al mismo tiempo, marcó diferencias con el PRO local y cuestionó aspectos de la actual administración municipal.

Señaló problemas en la prestación de servicios, mantenimiento de localidades del interior, caminos rurales y utilización de recursos.

“Hoy veo difícil una alianza con el PRO, aunque siempre estamos abiertos al diálogo si existen coincidencias programáticas”, indicó.

De cara al futuro, Mondelli reconoció que la UCR deberá construir acuerdos con otros espacios para volver a ser competitiva electoralmente.

“Con el radicalismo solo no alcanza. Tenemos que dialogar con otros sectores, pero manteniendo nuestra identidad y siendo la columna vertebral de cualquier proyecto”, concluyó.

Las elecciones partidarias están previstas para el próximo 7 de junio y, tras ese proceso formal, Mondelli asumirá oficialmente la conducción del comité local.