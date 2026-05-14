León XIV designó a Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina

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El papa León XIV resolvió uno de los movimientos diplomáticos más relevantes para la relación entre la Santa Sede y la Argentina al designar a monseñor Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en el país. La decisión fue comunicada oficialmente este jueves por la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y marca una señal política y eclesiástica de peso dentro del nuevo esquema diplomático impulsado por el pontífice tras el inicio de su papado.

El nombramiento adquiere especial relevancia por el lugar estratégico que ocupa la Argentina dentro del mapa eclesiástico latinoamericano, particularmente tras la muerte del papa Francisco y el comienzo de una nueva etapa en el Vaticano.

Banach llega a Buenos Aires con una extensa trayectoria dentro del servicio exterior de la Santa Sede y un perfil consolidado en escenarios de alta complejidad política e internacional. Hasta ahora se desempeñaba como nuncio apostólico en Hungría, donde debió gestionar la relación entre el Vaticano y el gobierno del primer ministro Viktor Orbán, uno de los principales referentes de la nueva derecha global.

Durante su misión en Hungría, Banach fue protagonista de uno de los eventos diplomáticos más importantes del último tramo del pontificado de Francisco: participó activamente en la organización de la visita que el papa realizó a Budapest en abril de 2023, una gira que estuvo marcada por debates sobre migración, identidad cristiana y tensiones geopolíticas en Europa.

El vínculo de Viktor Orbán con líderes como Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, además de su participación en la Conservative Political Action Conference, convirtió a Hungría en un destino especialmente sensible para la diplomacia vaticana en los últimos años.

Antes de su paso por Europa, Banach también encabezó representaciones diplomáticas de la Santa Sede en países de África y Oceanía, además de desempeñarse en áreas estratégicas de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió en 2007, cuando fue designado representante permanente de la Santa Sede ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

También ejerció como observador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, fortaleciendo su perfil técnico dentro de la diplomacia multilateral del Vaticano.

Nacido el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Banach fue ordenado sacerdote en 1988 y es doctor en Derecho Canónico. Ingresó formalmente al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994 y desde entonces desarrolló una carrera sostenida en destinos estratégicos.

En sus primeros años trabajó en las nunciaturas apostólicas de Bolivia y Nigeria, además de cumplir funciones en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, considerada uno de los núcleos más sensibles de la política exterior vaticana.

Posible visita papal a la Argentina

La llegada de Banach ocurre en un momento particularmente sensible para la relación entre el Vaticano y la Argentina. En ámbitos eclesiásticos y diplomáticos crecieron en las últimas semanas las versiones sobre una posible visita de León XIV al país hacia fines de este año, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la Santa Sede.

Dentro de la estructura diplomática vaticana, el nuncio apostólico cumple un rol central en la coordinación política, eclesiástica y logística de una eventual visita papal: articula el vínculo con el Gobierno argentino, la Conferencia Episcopal y los equipos responsables de seguridad y protocolo.

La expectativa en torno a una eventual visita papal cobró fuerza luego de que Francisco nunca concretara un viaje oficial a la Argentina durante sus doce años de pontificado, una ausencia que marcó profundamente la relación entre parte de la sociedad argentina y el Vaticano.

Con la designación de Banach, el papa León XIV comienza a delinear su estrategia diplomática para América Latina y deja abierta la posibilidad de un gesto histórico hacia la Argentina en los próximos meses.