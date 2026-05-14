Multan a vecinos por incumplir normas en el retiro de restos de poda

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La Municipalidad de Nueve de Julio continúa llevando adelante una intensa tarea de control sobre los trabajos de poda que se realizan en distintos sectores de la ciudad. Las inspecciones no solo apuntan a evitar intervenciones no correctivas sin la autorización correspondiente, sino también a sancionar el retiro excesivo de ramas y restos de carpido.

Según lo establecido por las ordenanzas vigentes, los residuos de poda que se retiren no deben superar un metro cúbico (1 m³). En caso de exceder ese volumen, los vecinos deberán optar por el uso de contenedores habilitados o realizar el retiro de manera paulatina.

En este contexto, durante las últimas horas se detectaron varios casos en los que se incumplió la normativa municipal, motivo por el cual se aplicaron importantes multas a los responsables.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de la comunidad para respetar las disposiciones vigentes, con el objetivo de mantener la limpieza urbana, optimizar los recursos municipales y evitar sanciones económicas.

Asimismo, se recordó que continúa abierta la solicitud de permisos para poda y extracción de árboles. Los trámites deben realizarse en la Dirección de Espacios Verdes, y quienes necesiten más información pueden comunicarse telefónicamente al número 61000, interno 136.