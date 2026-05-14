Análisis gratuito de triquinosis para productores de chacinados caseros

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La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio recordó a los vecinos que elaboren chacinados para consumo familiar que deben realizar el análisis de triquinosis, un servicio que se brinda de manera totalmente gratuita.

Las muestras se reciben en las oficinas del área, ubicadas en Cavallari 121, hasta los días miércoles a las 17 horas. Para efectuar el análisis, se debe presentar una muestra de 100 gramos de entraña refrigerada, sin congelar.

Desde el área también remarcaron que el rótulo es la única garantía de inocuidad en chacinados y embutidos, ya que certifica que el producto fue elaborado en establecimientos habilitados y que atravesó los controles sanitarios correspondientes para prevenir la triquinosis.

Por este motivo, se recomienda no consumir productos sin etiqueta y evitar la compra de salames, chorizos secos, bondiolas o jamones de elaboración casera o artesanal que no cuenten con identificación del elaborador (PAMS – RNPA), así como también aquellos productos que se comercialicen a precios significativamente inferiores a los habituales del mercado.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 610086.