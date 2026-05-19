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El bloque de concejales de la UCR rechaza un posible recorte al régimen de Zona Fría

Presentaron un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para defender los descuentos en las tarifas de gas y advirtieron sobre el impacto que tendría en familias, jubilados, comercios y pymes de Nueve de Julio

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El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Nueve de Julio expresó su rechazo ante cualquier intento del Gobierno Nacional de modificar o eliminar el Régimen de Zona Fría establecido por la Ley 27.637, que actualmente permite a miles de usuarios acceder a descuentos del 30% y 50% en las tarifas de gas.

Desde el espacio señalaron que una eventual quita del beneficio “sería un nuevo golpe al bolsillo” de vecinos, jubilados, comerciantes y pequeñas y medianas empresas de la ciudad, en medio de un contexto marcado por aumentos constantes, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo.

“Quitar este beneficio implicaría tarifas impagables para gran parte de la comunidad”, sostuvieron desde la bancada radical, al tiempo que remarcaron que el consumo de gas resulta indispensable durante gran parte del año debido a las bajas temperaturas que afectan a ciudades bonaerenses como 9 de Julio.

Además, advirtieron sobre la situación crítica que atraviesan actualmente las pymes y comercios locales, afectados por la recesión y el incremento de costos. En ese sentido, consideraron que avanzar sobre el régimen de Zona Fría “significa castigar otra vez al interior productivo y profundizar el ajuste sobre quienes trabajan y producen”.

En el comunicado también cuestionaron las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, al considerar que continúan descargando el ajuste “sobre el interior productivo y las economías regionales”.

Por este motivo, el bloque radical informó que presentó un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de manifestar el rechazo a cualquier retroceso en el régimen y solicitar a los legisladores nacionales bonaerenses que defiendan los intereses de los vecinos de Nueve de Julio.

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