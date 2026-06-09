Seguridad vial: Mar del Plata será sede de un congreso nacional para debatir políticas de prevención y cuidado de la vida

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La ciudad de Mar del Plata se convertirá esta semana en el epicentro del debate sobre seguridad vial en Argentina con la realización del V Congreso Nacional de Seguridad Vial, un espacio de reflexión, formación e intercambio que reunirá a referentes de distintos ámbitos vinculados a la movilidad, la prevención y la justicia.

El encuentro se desarrollará entre el 10 y el 12 de junio en el Museo MAR y será inaugurado por el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, junto a la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, y la subsecretaria de Políticas Culturales bonaerense, Victoria Onetto.

En la antesala del congreso, Marinucci destacó la importancia de generar ámbitos de trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones civiles y los especialistas. “Estos encuentros nos permiten a todos los actores involucrados trabajar en pos de políticas públicas efectivas a la hora de cuidar la vida en los corredores viales”, sostuvo.

La nueva edición tendrá como lema “Señales de ausencias eternas”, en referencia a las estrellas amarillas que recuerdan a las víctimas de siniestros viales en distintos puntos del país. La propuesta busca poner en el centro de la discusión la dimensión humana de la movilidad y promover acciones concretas para prevenir tragedias en rutas y calles.

Durante las tres jornadas participarán intendentes, legisladores nacionales y provinciales, especialistas en legislación, forenses, educadores y referentes de organizaciones vinculadas a la seguridad vial. Entre los temas que se abordarán figuran las rutas seguras, la gestión de datos y los observatorios viales, con exposiciones de autoridades y expertos del sector.

Asimismo, uno de los paneles estará dedicado a los desafíos de la justicia y la legislación en materia vial, donde se debatirán iniciativas relacionadas con la reforma del Código Penal y la Ley de Víctimas. En ese marco, expondrán representantes de organizaciones de familiares de víctimas y especialistas en derecho.

La agenda también incluirá espacios orientados a la educación y la concientización vial, con la presentación del Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana. El objetivo será analizar herramientas pedagógicas que permitan fomentar conductas responsables desde edades tempranas.

Como parte de las actividades previstas, el jueves se desarrollará un hackathon intensivo que convocará a profesionales y técnicos para trabajar en propuestas vinculadas a salud mental, educación, seguridad, justicia, periodismo e infraestructura vial. La iniciativa apunta a generar soluciones innovadoras y multidisciplinarias para abordar la problemática de la siniestralidad.

Paralelamente, el público podrá recorrer la Feria Vial Interactiva, que funcionará durante los tres días de 10 a 17 horas en el predio del Museo MAR. Allí habrá simuladores de vuelco, circuitos educativos, exhibiciones institucionales y propuestas de concientización destinadas a todas las edades.

Desde la organización remarcaron que el congreso se ha consolidado como uno de los principales espacios federales de discusión sobre seguridad vial en Argentina. En un contexto donde los siniestros de tránsito continúan representando una de las principales causas de muerte evitable, el desafío será avanzar en consensos y estrategias que permitan fortalecer la prevención, mejorar los controles y salvar vidas.

“Cada estrella amarilla representa una ausencia que nos interpela como Estado. Por eso trabajamos todos los días para fortalecer los controles, la educación vial y las políticas de prevención que permitan salvar vidas”, afirmó Marinucci, sintetizando el espíritu de una convocatoria que buscará transformar el dolor en acciones concretas para construir una movilidad más segura.