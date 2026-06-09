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Premiaron a los mejores apicultores de la provincia en el 6° concurso de mieles

El certamen busca mejorar la calidad de la producción apícola bonaerense y destacar su diversidad según origen botánico y características sensoriales

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El ministro Javier Rodríguez anunció los ganadores del 6° Concurso Provincial de Mieles en el cierre de la Semana de la Miel, realizada del 1 al 7 de junio. . Participaron 111 muestras de las siete regiones apícolas, analizadas por especialistas del Ministerio, INTA y la UNLP. Rodríguez resaltó el trabajo de los productores que apuestan a la calidad y la tecnología, y afirmó que la miel bonaerense es reconocida a nivel mundial.

Entre los ganadores se destacaron Juan Barzantti de Almirante Brown, Elizabeth De Michelis de Berisso, Victoria Burs de Tigre, Nicolás Vergoni de Pehuajó y Bautista Olivera de Chivilcoy en la categoría Jóvenes Emprendedores. Durante la semana hubo degustaciones, charlas técnicas y exposiciones en Moreno, Chascomús, Tandil y la República de los Niños.

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