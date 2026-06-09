Corte programado de energía de la CEyS por tareas de mantenimiento en un sector nuevejuliense

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La Cooperativa de Electricidad y Servicios de Mariano Moreno informó que el próximo miércoles 10 de junio de 2026 se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico debido a tareas de mantenimiento en la red.

La interrupción del servicio se extenderá desde las 08:00 hasta las 10:00 horas y afectará a los usuarios comprendidos dentro de la zona delimitada en el plano difundido por la entidad, identificada con líneas rojas.

Desde la cooperativa señalaron que estos trabajos son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y la mejora del sistema eléctrico, por lo que solicitaron a los vecinos tomar las precauciones correspondientes durante el período de interrupción.

Asimismo, se informó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán reprogramadas y se comunicará oportunamente una nueva fecha para su realización.