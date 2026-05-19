El Día Mundial del Juego Limpio es una fecha para promover el deporte como herramienta de paz

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En un contexto global atravesado por conflictos sociales, desigualdad y discursos de odio, el deporte vuelve a posicionarse como una herramienta de transformación social. Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial del Juego Limpio, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de fomentar valores como el respeto, la honestidad, la inclusión y la paz a través de la actividad deportiva.

La celebración fue instaurada oficialmente en 2024 mediante la resolución A/78/L.85 de la Asamblea General de la ONU, y tuvo su primera edición en 2025. Desde entonces, busca generar conciencia sobre la importancia de practicar deportes bajo principios éticos, tanto en el alto rendimiento como en el ámbito amateur y recreativo.

El deporte como puente para la paz

La ONU remarca que el deporte tiene la capacidad de derribar barreras culturales, políticas y sociales. Además, puede combatir la discriminación, reducir tensiones y generar espacios de encuentro entre comunidades enfrentadas.

Uno de los ejemplos más emblemáticos ocurrió en Sudáfrica tras el fin del apartheid. En 1995, el entonces presidente Nelson Mandela utilizó la Copa Mundial de Rugby de 1995 como símbolo de unidad nacional, apoyando al seleccionado de los Springboks, históricamente vinculado a la minoría blanca. La victoria deportiva se transformó en un gesto de reconciliación para todo el país.

Los valores del juego limpio

El concepto de “juego limpio” va mucho más allá de respetar las reglas en una competencia. También implica:

Respeto por los rivales

Rechazo a la violencia dentro y fuera del deporte

Lucha contra el dopaje

Igualdad de oportunidades

Inclusión social

Trabajo en equipo

Solidaridad

Desde organismos internacionales remarcan que estos valores pueden trasladarse a la vida cotidiana y contribuir al cumplimiento de metas globales como la erradicación de la pobreza, la reducción del hambre y la construcción de sociedades más justas.

Una fecha para reflexionar

El Día Mundial del Juego Limpio invita a deportistas, instituciones, clubes y ciudadanos a reflexionar sobre el verdadero espíritu del deporte: competir con respeto, aceptar resultados con dignidad y entender que ganar no debe estar por encima de los valores humanos.

En tiempos donde muchas competencias están marcadas por la presión, los intereses económicos y los escándalos, esta fecha propone recuperar la esencia más noble del deporte: unir a las personas.