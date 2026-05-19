Curso gratuito y obligatorio para carnicerías de las localidades del distrito

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La dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que ya se encuentra abierta la inscripción para un curso gratuito destinado exclusivamente a carnicerías de las localidades del distrito.

La capacitación se desarrollará bajo modalidad virtual los días 26, 28 y 29 de mayo, y continuará el 4 y 5 de junio, en el horario de 13 a 16 horas.

Desde el área municipal señalaron que la propuesta será obligatoria para quienes deban obtener y/o renovar la habilitación comercial, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 7465/2025.

Los interesados deberán realizar la inscripción a través del sitio oficial del municipio: Municipalidad de Nueve de Julio

La iniciativa es organizada de manera conjunta entre la dirección de Bromatología, la secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio y el Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria.