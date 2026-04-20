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Ante el pronóstico de lluvias intensas, se recomienda no transitar los caminos del distrito y sacar residuos

La Municipalidad de Nueve de Julio pidió extremar precauciones en las próximas horas y recordó medidas preventivas para evitar inconvenientes ante posibles anegamientos

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La Municipalidad de Nueve de Julio emitió un comunicado en el que advierte sobre la continuidad de lluvias intensas previstas para las próximas horas y solicita a los vecinos adoptar una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y complicaciones.

En ese sentido, se recomendó evitar sacar residuos domiciliarios, especialmente restos de carpido y materiales reciclables correspondientes a la zona 2, ya que pueden obstruir desagües y agravar la acumulación de agua en la vía pública.

Asimismo, se insistió en la importancia de mantener limpias canaletas y rejillas para facilitar el drenaje del agua, y se pidió evitar circular por calles anegadas, tanto por seguridad personal como para no generar oleaje que pueda afectar viviendas.

Por último, ante cualquier situación de emergencia, las autoridades recordaron que se encuentran disponibles las siguientes líneas de contacto: 100 para Bomberos Voluntarios, 103 para Defensa Civil y 911 para la Policía.

El municipio reiteró la necesidad de colaboración de toda la comunidad para minimizar los efectos de las condiciones climáticas adversas.

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