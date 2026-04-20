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La industria metalúrgica cayó 4,1% en marzo y acumula un primer trimestre en rojo

El deterioro fue generalizado en las principales provincias metalúrgicas. Buenos Aires cayó 5,6%, Córdoba 3,1%, Entre Ríos 1,7%, Mendoza 0,7% y Santa Fe 0,3%.

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La industria metalúrgica profundizó su contracción en marzo con una caída interanual del 4,1%, según datos de Adimra. Aunque hubo una leve mejora del 1,5% frente a febrero, el sector acumula una baja del 6,9% en el primer trimestre de 2026 y registra el nivel más bajo de uso de capacidad instalada de los últimos cuatro años. La baja alcanzó a la mayoría de los rubros de la cadena. Otros productos de metal retrocedieron 6,7%, bienes de capital 6,6%, equipamiento médico 6,5%, equipo eléctrico 5,8% y fundición 3,2%. Solo tres segmentos mostraron subas: maquinaria agrícola con 1,8%, carrocerías y remolques con 2% y autopartes con 2,1%.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, calificó la situación como crítica. Señaló que los márgenes están cada vez más comprometidos, el horizonte es poco alentador y la falta de demanda interna ya impacta de forma directa sobre el empleo. Según el informe, la dotación de personal bajó 2,6% interanual y 0,4% respecto a febrero, por la retracción del mercado interno y la imposibilidad de trasladar los mayores costos a precios.

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