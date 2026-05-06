La Iglesia e intendentes del Conurbano encendieron una señal de alarma por el impacto social de la crisis

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

“Aceleración de la crisis”: duro diagnóstico de la situación social en PBA en una reunión de intendentes con la Iglesia

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, recibió este jueves a un grupo de intendentes bonaerenses y al ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Katopodis, en un encuentro realizado en la sede del Episcopado en el que se analizó el agravamiento de la situación social en el Conurbano.

De la reunión surgió un diagnóstico preocupante sobre la realidad económica y social en los barrios populares del Gran Buenos Aires. Según coincidieron los participantes, en los últimos dos meses se produjo una “aceleración” del deterioro, con un incremento del endeudamiento familiar, la precarización laboral y la demanda de asistencia alimentaria.

“Compartimos la preocupación por la aceleración de la crisis en los últimos 60 días. Estamos viviendo un mega endeudamiento de las familias, violencia intrafamiliar, miedo a perder el trabajo y multiempleo”, expresó Katopodis a través de sus redes sociales al término del encuentro.

La convocatoria fue impulsada por Colombo junto a Katopodis y el diputado bonaerense Mariano Cascallares. El arzobispo mantiene desde hace años un fuerte vínculo con el territorio bonaerense debido a su extensa trayectoria pastoral en Quilmes.

Participaron además los intendentes Fernando Espinoza, Mariel Fernández, Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Pablo Descalzo y Andrés Watson. También estuvo presente el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Fuentes presentes en la reunión señalaron que hubo especial preocupación por el impacto social de la crisis y por la posibilidad de un aumento de los conflictos en los barrios si continúa el deterioro económico. “Fue una especie de alerta que vienen haciendo y que es perentorio”, indicaron.

Durante el encuentro también se analizó el rol de contención que actualmente cumplen los municipios, la Provincia, las parroquias y los comedores comunitarios vinculados a Cáritas Argentina, que vienen registrando un fuerte aumento de la demanda alimentaria y de asistencia básica.

En ese contexto, Katopodis cuestionó la postura del Gobierno nacional. “El Gobierno nacional está encerrado, desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones y los municipios con un esfuerzo tremendo”, afirmó.

La reunión también tuvo lectura política. El respaldo del titular de la Iglesia argentina al diagnóstico social de los intendentes se produce en un contexto de escaso diálogo entre el Episcopado y la administración nacional. No obstante, Colombo mantuvo ese mismo día encuentros por separado con la diputada libertaria Juliana Santillán y con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.