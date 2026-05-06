jueves, mayo 7, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
jueves, mayo 7, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
General

La Iglesia e intendentes del Conurbano encendieron una señal de alarma por el impacto social de la crisis

En un encuentro encabezado por Marcelo Colombo y Gabriel Katopodis, jefes comunales bonaerenses advirtieron sobre el crecimiento de la demanda alimentaria, el endeudamiento familiar y la tensión en los barrios populares

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

“Aceleración de la crisis”: duro diagnóstico de la situación social en PBA en una reunión de intendentes con la Iglesia

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, recibió este jueves a un grupo de intendentes bonaerenses y al ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Katopodis, en un encuentro realizado en la sede del Episcopado en el que se analizó el agravamiento de la situación social en el Conurbano.

De la reunión surgió un diagnóstico preocupante sobre la realidad económica y social en los barrios populares del Gran Buenos Aires. Según coincidieron los participantes, en los últimos dos meses se produjo una “aceleración” del deterioro, con un incremento del endeudamiento familiar, la precarización laboral y la demanda de asistencia alimentaria.

“Compartimos la preocupación por la aceleración de la crisis en los últimos 60 días. Estamos viviendo un mega endeudamiento de las familias, violencia intrafamiliar, miedo a perder el trabajo y multiempleo”, expresó Katopodis a través de sus redes sociales al término del encuentro.

La convocatoria fue impulsada por Colombo junto a Katopodis y el diputado bonaerense Mariano Cascallares. El arzobispo mantiene desde hace años un fuerte vínculo con el territorio bonaerense debido a su extensa trayectoria pastoral en Quilmes.

Participaron además los intendentes Fernando Espinoza, Mariel Fernández, Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Pablo Descalzo y Andrés Watson. También estuvo presente el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Fuentes presentes en la reunión señalaron que hubo especial preocupación por el impacto social de la crisis y por la posibilidad de un aumento de los conflictos en los barrios si continúa el deterioro económico. “Fue una especie de alerta que vienen haciendo y que es perentorio”, indicaron.

Durante el encuentro también se analizó el rol de contención que actualmente cumplen los municipios, la Provincia, las parroquias y los comedores comunitarios vinculados a Cáritas Argentina, que vienen registrando un fuerte aumento de la demanda alimentaria y de asistencia básica.

En ese contexto, Katopodis cuestionó la postura del Gobierno nacional. “El Gobierno nacional está encerrado, desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones y los municipios con un esfuerzo tremendo”, afirmó.

La reunión también tuvo lectura política. El respaldo del titular de la Iglesia argentina al diagnóstico social de los intendentes se produce en un contexto de escaso diálogo entre el Episcopado y la administración nacional. No obstante, Colombo mantuvo ese mismo día encuentros por separado con la diputada libertaria Juliana Santillán y con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6214

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR