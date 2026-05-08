viernes, mayo 8, 2026
11.7 C
Nueve de Julio
viernes, mayo 8, 2026
11.7 C
Nueve de Julio
General

Este sábado se realizará una jornada abierta sobre autismo en la sede del Club de Leones de Nueve de Julio

La actividad con la presencia del Cub de Leones de Junín, especializado en autismo que forma parte de Lions International, se llevará a cabo este sábado 9 a las 15:30 y estará abierta a toda la comunidad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este sábado 9, a partir de las 15:30, se desarrollará una jornada abierta a la comunidad sobre autismo en la sede del Club de Leones de Nueve de Julio, en una propuesta que inclye al Club de Leones de Junín, especializado en autismo que integra Lions International, considerada una de las organizaciones de ayuda humanitaria más grandes del mundo.

Desde la institución juninense el objetivo es acercar su mensaje a toda la sociedad y trabajar por una comunidad más accesible e inclusiva para las personas con autismo y sus familias.

La invitación para la jornada de este sábado está abierta a toda la comunidad y busca sumar a vecinos, instituciones y organizaciones interesadas en conocer más sobre el trabajo que realizan y colaborar en la construcción de una sociedad más empática y accesible.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6215

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR