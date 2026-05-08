Este sábado se realizará una jornada abierta sobre autismo en la sede del Club de Leones de Nueve de Julio

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Este sábado 9, a partir de las 15:30, se desarrollará una jornada abierta a la comunidad sobre autismo en la sede del Club de Leones de Nueve de Julio, en una propuesta que inclye al Club de Leones de Junín, especializado en autismo que integra Lions International, considerada una de las organizaciones de ayuda humanitaria más grandes del mundo.

Desde la institución juninense el objetivo es acercar su mensaje a toda la sociedad y trabajar por una comunidad más accesible e inclusiva para las personas con autismo y sus familias.

La invitación para la jornada de este sábado está abierta a toda la comunidad y busca sumar a vecinos, instituciones y organizaciones interesadas en conocer más sobre el trabajo que realizan y colaborar en la construcción de una sociedad más empática y accesible.