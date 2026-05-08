Revelan que una película filmada en Punta Lara en 1939 habría sido utilizada para tareas de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial

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Lo que durante décadas fue considerado simplemente un antiguo film argentino hoy adquiere una dimensión inesperada y de alcance internacional. Una nueva investigación histórica asegura que “Sombras en el Río”, filmada en 1939 en Punta Lara y estrenada ese mismo año en la ciudad de La Plata, habría cumplido funciones de espionaje internacional en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Según el trabajo, respaldado por documentación inédita y fuentes internacionales, la exploración técnica y profesional realizada sobre el Río de la Plata y las costas bonaerenses durante el rodaje no tuvo únicamente fines cinematográficos. Los investigadores sostienen que esas tareas habrían funcionado como un relevamiento estratégico previo para posteriores operaciones militares, entre ellas la batalla del acorazado alemán Admiral Graf Spee, ocurrida frente a las costas del Río de la Plata en diciembre de 1939.

De confirmarse plenamente esta hipótesis, las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada quedarían vinculadas de manera directa con uno de los episodios más relevantes del escenario internacional de la época, ocupando un lugar inesperado dentro de la historia mundial del siglo XX.

Tres hallazgos clave

La investigación también aporta tres descubrimientos considerados fundamentales por sus autores.

El primero revela la verdadera identidad y biografía del director de la película, cuya historia permanecía rodeada de datos erróneos e incluso de una supuesta identidad francesa que, según el informe, resultó ser apócrifa.

El segundo punto reconstruye por primera vez toda su filmografía, tanto en Argentina como en el exterior, estableciendo vínculos con otras producciones realizadas por el mismo equipo que también habrían estado orientadas a la exploración encubierta de zonas costeras bonaerenses.

El tercer hallazgo se centra en filmaciones técnicas realizadas en 1939 dentro del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde se registraron materiales y archivos de la institución. La investigación incluye documentación fotográfica y un artículo específico sobre este episodio.

Un hito para el cine argentino

Más allá de las hipótesis vinculadas al espionaje, “Sombras en el Río” también ocupa un lugar destacado en la historia audiovisual nacional.

De acuerdo con los investigadores, fue el primer film profesional sonoro argentino con sincronismo labial, lo que representó un avance tecnológico significativo para la industria cinematográfica del país.

Interés internacional

El caso ya despertó interés fuera de Argentina. Según señalaron los investigadores, el tema generó atención en el Consulado de Francia en la región y en distintas instituciones franco-argentinas.

Además, en Francia la historia comenzó a despertar interés en ámbitos académicos y culturales.

Entre las personalidades que recientemente se acercaron a conocer la investigación figura el actor y director Norman Briski, quien visitó la Casa Museo Arte-Ciencia de José Luis Mac Loughlin en La Plata para interiorizarse sobre el tema.

Un proyecto para recuperar la memoria

A partir de estos hallazgos, los investigadores impulsan ahora la realización de un libro y una película que permitan reconstruir y difundir esta historia real.

La propuesta busca recuperar la memoria de los hechos ocurridos en la región, poniendo en valor los barrios, clubes, instituciones y comunidades vinculadas al Puerto La Plata-Berisso-Ensenada.

El objetivo es rescatar un episodio poco conocido que conecta de manera directa la historia local con algunos de los acontecimientos más trascendentes del siglo XX.

Fotografías, afiches y artículos históricos vinculados a “Sombras en el Río” se conservan actualmente en la Casa Museo Arte-Ciencia de José Luis Mac Loughlin, en la ciudad de La Plata.