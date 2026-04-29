Día Internacional de la Danza: una celebración que reconoce a quienes transforman el arte en legado

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Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, una fecha proclamada en 1982 por el Comité Internacional de la Danza de la UNESCO para conmemorar el nacimiento de Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno. Esta jornada busca destacar a la danza como una expresión artística universal capaz de unir culturas, derribar barreras y transmitir emociones a través del movimiento.

La danza, entendida como lenguaje del cuerpo y manifestación profunda de la identidad cultural de los pueblos, encuentra en esta fecha una oportunidad para rendir homenaje a quienes dedican su vida a su enseñanza, difusión y transformación escénica. En este contexto, el reconocimiento a figuras que han construido una trayectoria sólida dentro y fuera del país adquiere un valor aún más significativo.

Este 2026, Alejandra González Sanzini y Daniel Miguel Córdoba fueron distinguidos por la Legislatura Provincial de Córdoba como Referentes y Embajadores de la Cultura, una declaración impulsada por la legisladora Viviana Martoccia que pone en valor más de cuatro décadas de trabajo ininterrumpido en la formación, la docencia y la proyección internacional de la danza argentina.

Este reconocimiento se suma al homenaje recibido en diciembre de 2025 por parte del Concejo Deliberante, donde ambos artistas fueron distinguidos por sus cuarenta años de trayectoria internacional, consolidando un camino de excelencia, compromiso y permanente aporte cultural.

Alejandra González Sanzini es bailarina, actriz y coach multidisciplinar. Egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y ex integrante del Ballet Concierto, integró durante dos décadas la reconocida producción Tangos Argentinos.

Durante 26 años fue referente en el ICBA, vinculado al Consulado Argentino en Brasil, fortaleciendo los lazos culturales entre ambos países a través del tango y las artes escénicas. Actualmente se desempeña como principal “dance-actriz” de la compañía Playballet, protagonizando la aclamada obra Alfonsina, declarada de Interés y Aporte Cultural.

Daniel Miguel Córdoba, por su parte, es coreógrafo y director de la compañía Playballet. Su carrera comenzó tras ganar un concurso en el Teatro del Libertador y lo llevó a integrar algunas de las compañías más prestigiosas del continente, entre ellas el Ballet Argentino de La Plata, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, el Ballet de Juan Carlos Copes y el Ballet de Santiago de Chile. Ha trabajado junto a referentes internacionales como Marcia Haydée, Iván Nagy, Mauricio Wainrot, Oscar Araiz, Ben Stevenson y Alejandro Cervera, entre otros.

Ambos artistas integran el CID UNESCO desde 2023, consolidando su prestigio a nivel global. Durante la entrega de la distinción, numerosos mensajes de directores, coreógrafos y figuras del ballet internacional acompañaron la celebración, resaltando especialmente el compromiso, la responsabilidad y la calidad artística y humana de los homenajeados.

En el caso de Daniel Córdoba, se destacaron los saludos de Marcia Haydée, Mauricio Wainrot, Andrea Chinetti, la principal dancer del Ballet de Chile y su mentor Andrés Risso. Para Alejandra González Sanzini también llegaron emotivos mensajes desde el ámbito diplomático y artístico, incluyendo representantes de Cancillería Argentina, maestros del Teatro Colón y referentes vinculados al Consulado Argentino en Brasil.

En este Día Internacional de la Danza 2026, cuya autora del mensaje oficial de UNESCO es la reconocida coreógrafa canadiense Crystal Pite, el homenaje a estos artistas reafirma que la danza no solo es disciplina y belleza, sino también memoria, identidad y construcción cultural.

La provincia de Córdoba se suma así a esta celebración universal reconociendo a dos figuras que han llevado el arte argentino al mundo y que hoy representan, con orgullo, el verdadero espíritu de la danza.