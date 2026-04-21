martes, abril 21, 2026
14.5 C
Nueve de Julio
martes, abril 21, 2026
14.5 C
Nueve de Julio
Arte

Hacé que tu evento llegue a todo el distrito

La agenda cultural “Cultura te recomienda” busca sumar conciertos, talleres, muestras y actividades de artistas locales para difundirlos semanalmente

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Artistas, gestores culturales y espacios autogestivos de Nueve de Julio tienen ahora la oportunidad de visibilizar sus propuestas a través de la agenda cultural gratuita “Cultura te recomienda”, que se difunde cada semana en redes sociales. La iniciativa busca acompañar y potenciar el trabajo de las producciones artísticas locales, ofreciendo un canal abierto para todo tipo de actividades culturales, desde conciertos y obras teatrales hasta intervenciones y talleres.

Semana a semana, la agenda reúne la programación impulsada por la comunidad artística, acercando la cultura a los vecinos y fortaleciendo el entramado cultural de la ciudad. Quienes deseen participar deben enviar la información de sus eventos con anticipación, ya que la programación semanal se cierra todos los miércoles a las 13 horas.

Sumar tu propuesta permite amplificar su alcance y formar parte de una red que celebra y promueve la cultura local.

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6198

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR