Hacé que tu evento llegue a todo el distrito

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Artistas, gestores culturales y espacios autogestivos de Nueve de Julio tienen ahora la oportunidad de visibilizar sus propuestas a través de la agenda cultural gratuita “Cultura te recomienda”, que se difunde cada semana en redes sociales. La iniciativa busca acompañar y potenciar el trabajo de las producciones artísticas locales, ofreciendo un canal abierto para todo tipo de actividades culturales, desde conciertos y obras teatrales hasta intervenciones y talleres.

Semana a semana, la agenda reúne la programación impulsada por la comunidad artística, acercando la cultura a los vecinos y fortaleciendo el entramado cultural de la ciudad. Quienes deseen participar deben enviar la información de sus eventos con anticipación, ya que la programación semanal se cierra todos los miércoles a las 13 horas.

Sumar tu propuesta permite amplificar su alcance y formar parte de una red que celebra y promueve la cultura local.