Comienza la Feria del Libro de Buenos Aires en su 50° aniversario

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Desde este jueves, la ciudad de Buenos Aires vuelve a convertirse en el epicentro cultural de la región con el inicio de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El evento, que se desarrollará hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural, celebra medio siglo de historia con una propuesta renovada bajo el lema “La Feria de siempre, como nunca la viste”.

Una inauguración histórica

La apertura oficial tendrá lugar hoy, jueves 23 de abril a las 18, y marcará un hito: por primera vez contará con tres voces destacadas de la narrativa argentina contemporánea. Las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada protagonizarán el diálogo inaugural, moderado por María O’Donnell. El acto se realizará en la Pista Central con más de 1.500 invitados y promete sorpresas desde el inicio.

Perú, invitado de honor

En esta edición aniversario, Perú será el Invitado de Honor con el lema “Caminos que nos unen”, inspirado en el Qhapac Ñan. Su espacio de 500 metros cuadrados incluirá librería, zona infantil, auditorio y una muestra destacada titulada “Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes”, organizada por la Casa de la Literatura Peruana.

La delegación estará integrada por 60 representantes del ámbito cultural, incluyendo escritores, editores, ilustradores y narradores en lenguas originarias.

Invitados internacionales de primer nivel

Como cada año, la Feria reunirá figuras clave de la literatura mundial. Entre los nombres más destacados se encuentran dos Premios Nobel: Mo Yan y J. M. Coetzee.

También participarán autores reconocidos como Leonardo Padura, Andrea Bajani, Kiran Desai y Pilar Quintana, junto a una extensa lista de invitados de Europa, América y Asia que consolidan el carácter internacional del evento.

Fechas, horarios y entradas

La Feria podrá visitarse del 23 de abril al 11 de mayo:

Lunes a viernes: de 14 a 22

Sábados, domingos y feriados: de 13 a 22

Entradas:

Lunes a jueves: $8.000

Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000

Quienes adquieran su entrada recibirán beneficios como un chequelibro de $12.000 para usar en librerías adheridas tras el evento, además de cupones para compras dentro de la Feria.

Ingresos gratuitos

Habrá acceso sin cargo de lunes a jueves a partir de las 20 (excepto el día inaugural y el cierre). Además, podrán ingresar gratis todos los días:

Menores de hasta 12 años

Docentes

Personas con discapacidad

Delegaciones escolares registradas

Beneficiarios del Pase Cultural

De lunes a viernes (excepto feriados), también tendrán entrada gratuita estudiantes, jubilados y pensionados con acreditación.

Una edición para celebrar

Con nuevas experiencias inmersivas, homenajes, talleres, mesas de autores y una Pista Central activa cada noche, la edición número 50 de la Feria del Libro promete ser una de las más memorables de su historia. Un punto de encuentro para lectores, escritores y toda la comunidad cultural que, una vez más, confirma a Buenos Aires como capital literaria de habla hispana.