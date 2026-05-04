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Agro

La cosecha de soja acelera, pero el clima vuelve a poner presión en una semana decisiva

Tras un abril marcado por excesos hídricos y fuertes demoras operativas, la mejora del tiempo permitió acelerar la cosecha de soja en gran parte de la región núcleo. Sin embargo, en zonas de la Pampa Húmeda, incluido Nueve de Julio, nuevas precipitaciones previstas para el miércoles y otros días de la semana podrían volver a frenar las tareas, complicar el ingreso de maquinaria y agravar el estado de caminos rurales que aún siguen muy deteriorados

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