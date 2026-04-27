“La educación construye futuro” es el lema del 2° Congreso de Educación de CARBAP en Tandil

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Este miércoles 29 de abril de 2026, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) llevará adelante el 2° Congreso de Educación bajo el lema “La educación construye futuro”, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Tandil.

El evento fue declarado de Interés Educativo por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que además contempla la justificación de inasistencias para las y los docentes bonaerenses que participen de la jornada. Asimismo, la ministra de Educación de La Pampa también lo declaró de interés educativo, al igual que el Municipio de Tandil, cuyo intendente lo reconoció oficialmente como de Interés Municipal.

Desde la Comisión de Educación de CARBAP vienen desarrollando distintas acciones orientadas a mejorar la calidad educativa en su área de influencia, consolidando un compromiso sostenido con el desarrollo local, el arraigo rural y la articulación entre instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.

En esta segunda edición, el Congreso propone una mirada esperanzadora y propositiva, con el objetivo de que cada participante finalice la jornada inspirado, con la convicción de que es posible transformar la realidad educativa y de que vale la pena invertir en educación.

La propuesta busca brindar herramientas concretas, metodologías apropiadas y experiencias exitosas que permitan fortalecer el vínculo con actores locales, generar aportes de valor y promover acciones transformadoras en cada comunidad.

Para ello, la Comisión de Educación de CARBAP diseñó un programa de conferencias, paneles y mesas de trabajo de primer nivel, enfocados en mostrar oportunidades existentes, nuevas tecnologías y estrategias comprobadas de desarrollo local.

El cronograma contempla espacios de reflexión, intercambio de experiencias y construcción colectiva de ideas, alineados con el lema central del Congreso: “La educación construye futuro”.

La coordinación estará a cargo del profesor y educador Luis Vedoya, quien moderará los distintos paneles dedicados a temas como logros y aprendizajes, la voz de los estudiantes, proyectos que enseñan, dinámicas para la generación de metodologías apropiadas y una conferencia especial a cargo del licenciado en Ciencias de la Educación Demian Niedfeld.

La participación será libre y gratuita, con inscripción previa, y se entregarán certificados de asistencia que permitirán justificar la inasistencia laboral de quienes concurran.

Además, para cubrir las necesidades de refrigerio y almuerzo, se instalará un buffet gestionado por una institución local, generando también un impacto social positivo a través de este servicio.

Desde CARBAP destacaron que se trata de una oportunidad para pensar colectivamente el presente y el futuro de la educación, apostando al compromiso, la innovación y el trabajo conjunto como motores del desarrollo.