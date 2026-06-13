Stella Maris Amado ganó su categoría en la tradicional Prueba Atlética del Vidriero

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La ciudad de Berazategui fue escenario este sábado de una nueva edición de la histórica Prueba Atlética del Vidriero, que celebró su 37° realización con la disputa de los 10 kilómetros “Saverio Terminiello”, una de las carreras más tradicionales y prestigiosas de la provincia de Buenos Aires.

La competencia, organizada por la Municipalidad de Berazategui y con circuito certificado por la Federación de Atletismo, reunió a cientos de corredores de distintos puntos del país. La jornada estuvo marcada por una persistente llovizna que acompañó a los atletas durante gran parte del recorrido, generando condiciones desafiantes sobre el asfalto y elevando aún más la exigencia de la prueba.

Entre las destacadas actuaciones sobresalió la de la nuevejuliense Stella Maris Amado, quien logró una contundente victoria en la categoría femenina de 65 a 69 años.

Con una actuación sólida y un ritmo sostenido de principio a fin, Stella Amado dominó la competencia y cruzó la línea de meta con una ventaja cercana a los seis minutos sobre su inmediata perseguidora.

El triunfo adquiere un valor especial por el nivel competitivo de la carrera y por las difíciles condiciones climáticas que enfrentaron los participantes. La atleta demostró una vez más el resultado de años de entrenamiento, disciplina y compromiso con el atletismo, imponiéndose en una prueba que cada temporada reúne a destacados exponentes de la actividad.

La Prueba Atlética del Vidriero mantiene desde sus orígenes un fuerte arraigo en el deporte bonaerense y continúa siendo una cita obligada para corredores de todas las categorías. Subir al podio en esta competencia representa uno de los mayores reconocimientos dentro del circuito regional, por lo que la victoria de Stella Maris Amado constituye un logro de gran relevancia.

Con este nuevo éxito deportivo, la representante de Nueve de Julio suma otra destacada actuación a su trayectoria, confirmando su vigencia competitiva y dejando en alto el nombre de la ciudad en una de las pruebas más emblemáticas del atletismo provincial.