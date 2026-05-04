Convocatoria para Inspector/a de Infraestructura Escolar en Nueve de Julio

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La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) lanzó una convocatoria para cubrir el cargo de Inspector/a de Infraestructura Escolar en el distrito de Nueve de Julio, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento y desarrollo de los edificios educativos de la región.

La búsqueda está orientada a arquitectos/as e ingenieros/as civiles comprometidos con la mejora del entorno educativo, quienes se incorporarán al equipo de la dirección provincial de Infraestructura Escolar.

Entre los principales desafíos del puesto se destacan la gestión técnica, que incluye la elaboración y revisión de pliegos de bases y condiciones para licitaciones; el control de obra, mediante inspecciones, visitas y seguimiento de avances físicos; y el diagnóstico de infraestructura, a través de relevamientos técnicos y planificación de intervenciones de mantenimiento y ampliación.

Los requisitos para postularse son contar con título de arquitecto/a o ingeniero/a civil, matrícula profesional vigente o en trámite, disponibilidad de movilidad propia y la presentación de currículum vitae junto con la documentación respaldatoria.

La recepción de postulaciones estará abierta hasta el 7 de mayo de 2026 a las 12 horas, en la sede del Consejo Escolar, ubicada en Salta Nº 1163, Nueve de Julio.