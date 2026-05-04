El Gobierno confirmó los aumentos para mayo en los haberes jubilatorios y en las asignaciones familiares

El Gobierno confirmó este lunes los aumentos que impactarán en mayo en los haberes jubilatorios y en las asignaciones familiares. Cuáles son los nuevos montos vigentes.
A través de la resolución 110/2026, publicada en el Boletín Oficial, se oficializó el aumento de las prestaciones previsionales para mayo, que surgen de aplicar la suba del 3,38% basado en los datos de inflación.
Así, surge que el haber mínimo garantizado para este mes será de $393.174,10, mientras que el haber máximose fijará en $2.645.689,38.
En el documento también se determinan los nuevos valores para la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los límites de las bases imponibles para el cálculo de aportes y las remuneraciones de quienes cesen su actividad laboral. Estos son los nuevos montos:
- Haber Mínimo Garantizado: se establece en $393.174,10.
- Haber Máximo: se fija en $2.645.689,38.
- PBU: será de $179.859,20.
- PUAM: el monto se establece en $314.539,28.
Por otra parte, mediante la resolución 111/2026, se dieron a conocer las subas de las asignaciones familiares que se cobrarán en mayo. En la norma se establece el nuevo tope para percibir estos beneficios. Según se explicó, si un solo integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.896.244, el grupo queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones, independientemente de que la suma total de ingresos familiares no supere los límites máximos permitidos.
Estos son los nuevos montos de las asignaciones familiares:
- Nacimiento: $82.353
- Adopción: $492.366
- Matrimonio: $123.307
- Prenatal: para trabajadores en relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra, rigen estos valores:
- Ingreso grupo familiar (IGF) hasta $1.093.852: $70.651
- IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658
- IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826
- IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873
En cambio, los monotributistascobrarán estos montos:
- Categoría A: $70.651
- B: $47.658
- C: $28.826
- D, E, F, G: $14.873
Asignación por hijo:
Trabajadores en relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:
- IGF hasta $1.093.852: $70.651
- IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658
- IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826
- IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873
Monotributistas:
- Categoría A: $70.651
- B: $47.658
- C: $28.826
- D, E, F, G: $14.873
Hijo para Protección Social:
- Valor Gral.: $141.286
- Zona 1: $183.672
Hijo con Discapacidad:
Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:
- IGF hasta $1.093.852: $230.032
- IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733
- IGF desde $1.604.240,01: $102.705
Monotributistas:
- Categoría A: $230.032
- B: $162.733
- C, D, E, F, G, H, I, J, K: $102.705
Hijo con Discapacidad para Protección Social
- Valor Gral.: $460.045
- Zona 1: $598.059
Embarazo para Protección Social
- Valor Gral.: $141.286
- Zona 1: $183.672
Cuidado de Salud – Hijo
- Valor Gral.: $141.286
- Zona 1: $183.672
Cuidado de Salud – Hijo con Discapacidad
- Valor Gral.: $460.045
- Zona 1: $598.059
Ayuda Escolar Anual
Relación de dependencia (IGF hasta $5.792.488):
- Valor Gral.: $55.672
- Zona 1: $74.257
- Zona 2: $92.877
- Zonas 3 y 4: $110.967
Desempleo
- $55.672
Monotributistas:
- Categoría A, B, C, D, E, F, G: $55.672
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad
Relación de dependencia (sin tope de IGF):
- Valor Gral.: $55.672
- Zona 1: $74.257
- Zona 2: $92.877
- Zonas 3 y 4: $110.967
Desempleo:
- $55.672
Monotributistas:
- $55.672