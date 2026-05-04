El Gobierno confirmó los aumentos para mayo en los haberes jubilatorios y en las asignaciones familiares

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El Gobierno confirmó este lunes los aumentos que impactarán en mayo en los haberes jubilatorios y en las asignaciones familiares. Cuáles son los nuevos montos vigentes.

A través de la resolución 110/2026, publicada en el Boletín Oficial, se oficializó el aumento de las prestaciones previsionales para mayo, que surgen de aplicar la suba del 3,38% basado en los datos de inflación.

Así, surge que el haber mínimo garantizado para este mes será de $393.174,10, mientras que el haber máximose fijará en $2.645.689,38.

En el documento también se determinan los nuevos valores para la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los límites de las bases imponibles para el cálculo de aportes y las remuneraciones de quienes cesen su actividad laboral. Estos son los nuevos montos:

Haber Mínimo Garantizado: se establece en $393.174,10 .

se establece en . Haber Máximo: se fija en $2.645.689,38 .

se fija en . PBU: será de $179.859,20 .

será de . PUAM: el monto se establece en $314.539,28.

Por otra parte, mediante la resolución 111/2026, se dieron a conocer las subas de las asignaciones familiares que se cobrarán en mayo. En la norma se establece el nuevo tope para percibir estos beneficios. Según se explicó, si un solo integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.896.244, el grupo queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones, independientemente de que la suma total de ingresos familiares no supere los límites máximos permitidos.

Estos son los nuevos montos de las asignaciones familiares:

Nacimiento : $82.353

: $82.353 Adopción: $492.366

$492.366 Matrimonio: $123.307

$123.307 Prenatal: para trabajadores en relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra, rigen estos valores:

para trabajadores en relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra, rigen estos valores: Ingreso grupo familiar (IGF) hasta $1.093.852: $70.651

IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658

IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826

IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873

En cambio, los monotributistascobrarán estos montos:

Categoría A: $70.651

B: $47.658

C: $28.826

D, E, F, G: $14.873

Asignación por hijo:

Trabajadores en relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:

IGF hasta $1.093.852: $70.651

IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658

IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826

IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873

Monotributistas:

Categoría A: $70.651

B: $47.658

C: $28.826

D, E, F, G: $14.873

Hijo para Protección Social:

Valor Gral.: $141.286

Zona 1: $183.672

Hijo con Discapacidad:

Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:

IGF hasta $1.093.852: $230.032

IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733

IGF desde $1.604.240,01: $102.705

Monotributistas:

Categoría A: $230.032

B: $162.733

C, D, E, F, G, H, I, J, K: $102.705

Hijo con Discapacidad para Protección Social

Valor Gral.: $460.045

Zona 1: $598.059

Embarazo para Protección Social

Valor Gral.: $141.286

Zona 1: $183.672

Cuidado de Salud – Hijo

Valor Gral.: $141.286

Zona 1: $183.672

Cuidado de Salud – Hijo con Discapacidad

Valor Gral.: $460.045

Zona 1: $598.059

Ayuda Escolar Anual

Relación de dependencia (IGF hasta $5.792.488):

Valor Gral.: $55.672

Zona 1: $74.257

Zona 2: $92.877

Zonas 3 y 4: $110.967

Desempleo

$55.672

Monotributistas:

Categoría A, B, C, D, E, F, G: $55.672

Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad

Relación de dependencia (sin tope de IGF):

Valor Gral.: $55.672

Zona 1: $74.257

Zona 2: $92.877

Zonas 3 y 4: $110.967

Desempleo:

$55.672

Monotributistas: